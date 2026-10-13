Daiwa Capital Markets Europe은 보안을 우선시합니다. 고객을 유지하고 유치하려면 주식, 채권, 글로벌 전환사채 등 투자 은행의 주요 비즈니스 분야와 관련된 민감한 시스템과 데이터를 보호해야 합니다. 또한 Daiwa는 최신 법에 따라 적절히 보호되고 있다는 증거를 제시해야 하며, 그렇지 못할 경우에는 영국이나 유럽의 규제 기관이 상당한 벌금을 부과할 수도 있습니다.

Daiwa는 은행의 시스템을 보호하고 사이버 범죄자들보다 한발 앞서 나가기 위해 정기적으로 기술 인프라의 보안을 검토합니다. Daiwa의 최고 정보 보안 책임자인 데이브 위글리(Dave Wigley)는 "이 기간 중에 모든 도메인을 면밀히 살펴보면서 규제가 엄격한 오늘날의 환경에서 보안 체계가 비즈니스 목표 및 리포팅 요구 사항을 지원할 수 있도록 합니다."라고 말합니다.

Daiwa의 보안 전략에 영향을 끼치는 요인들이 많지만 위글리는 랜섬웨어 공격에 집중해 왔습니다. 영국의 정보기관인 GCHQ에 따르면 랜섬웨어 공격은 2021년에 두 배 증가했습니다. 랜섬웨어 공격에서 범죄자들은 악성 소프트웨어를 사용해 네트워크에 접속하고, 파일 및 데이터베이스를 암호화하며, 암호 해제를 대가로 상당한 금액을 요구합니다.

위글리는 "워크스테이션이 감염되면 공격자가 기업 전체에 걸쳐 측면으로 이동할 수 있고 시스템을 중단 또는 암호화할 수 있는 충분한 접속 권한을 확보할 때까지 권한을 확장시킬 수 있다고 우려했습니다."라고 말합니다.