대표적인 투자 은행인 Daiwa Capital Markets Europe은 거래 및 결제 등 중요한 시스템을 보호하기 위해 IT 인프라 전반에 Akamai Guardicore Segmentation을 배포했습니다. 이를 통해 보안 침해를 분리하고 조직 전체에 걸쳐 악성 소프트웨어의 측면 확산을 방지할 수 있습니다. 아울러 보안 감사를 간소화함으로써 Daiwa는 최신 금융 규제를 준수할 수 있습니다.
사이버 범죄자로부터 비즈니스 보호
사이버 범죄자 차단 및 규정 준수
Daiwa Capital Markets Europe은 보안을 우선시합니다. 고객을 유지하고 유치하려면 주식, 채권, 글로벌 전환사채 등 투자 은행의 주요 비즈니스 분야와 관련된 민감한 시스템과 데이터를 보호해야 합니다. 또한 Daiwa는 최신 법에 따라 적절히 보호되고 있다는 증거를 제시해야 하며, 그렇지 못할 경우에는 영국이나 유럽의 규제 기관이 상당한 벌금을 부과할 수도 있습니다.
Daiwa는 은행의 시스템을 보호하고 사이버 범죄자들보다 한발 앞서 나가기 위해 정기적으로 기술 인프라의 보안을 검토합니다. Daiwa의 최고 정보 보안 책임자인 데이브 위글리(Dave Wigley)는 "이 기간 중에 모든 도메인을 면밀히 살펴보면서 규제가 엄격한 오늘날의 환경에서 보안 체계가 비즈니스 목표 및 리포팅 요구 사항을 지원할 수 있도록 합니다."라고 말합니다.
Daiwa의 보안 전략에 영향을 끼치는 요인들이 많지만 위글리는 랜섬웨어 공격에 집중해 왔습니다. 영국의 정보기관인 GCHQ에 따르면 랜섬웨어 공격은 2021년에 두 배 증가했습니다. 랜섬웨어 공격에서 범죄자들은 악성 소프트웨어를 사용해 네트워크에 접속하고, 파일 및 데이터베이스를 암호화하며, 암호 해제를 대가로 상당한 금액을 요구합니다.
위글리는 "워크스테이션이 감염되면 공격자가 기업 전체에 걸쳐 측면으로 이동할 수 있고 시스템을 중단 또는 암호화할 수 있는 충분한 접속 권한을 확보할 때까지 권한을 확장시킬 수 있다고 우려했습니다."라고 말합니다.
제가 IT 보안 분야에서 근무한 전체 시기에서 Akamai Guardicore Segmentation은 지금까지 사용해 본 최고의 시스템 중 하나입니다. 매우 효과적이고, 배포하기 쉬우며, 매우 직관적입니다.데이브 위글리(Dave Wigley), Daiwa Capital Markets Europe 최고 정보 보안 책임자
랜섬웨어 방어
위글리는 이러한 위협을 차단하기 위해 데이터센터 환경 전체에 보안 영역을 만드는 기술을 비롯해 몇 가지 접근 방식을 살펴보았습니다. 이러한 영역들은 애플리케이션 워크로드를 서로 링펜스해 하나의 영역이 공격을 받을 경우 이를 격리해 네트워크를 통해 악성 소프트웨어가 확산되는 것을 방지할 수 있습니다.
Daiwa 팀은 솔루션을 비교하면서 Daiwa의 비교적 복잡한 IT 인프라를 지원했던 기술을 갖춘 공급업체를 조사했습니다. Daiwa는 Microsoft Windows, Unix, Solaris 등 여러 개의 운영 체제를 운영합니다. 또한, 클라우드 마이그레이션 등 Daiwa의 장기적인 IT 로드맵을 지원하는 솔루션이 필요했습니다.
위글리는 "다양한 옵션이 있었지만, Akamai Guardicore Segmentation은 확장성과 다양한 운영 체제에 대한 커버리지로 돋보였습니다. 저희는 PoC에 깊은 인상을 받았고 다른 대체 제품보다 훨씬 사용하기 쉽다는 것을 알게 되었습니다."라고 말합니다.
Akamai Guardicore Segmentation은 애플리케이션별로 다른 룰을 갖고 있는 여러 개의 병화벽을 구축하는 것보다 훨씬 간편했습니다. 위글리는 "Akamai Guardicore Segmentation 덕분에 레거시 방화벽 업그레이드와 관련된 비용과 지연 없이 공격면을 크게 줄였습니다."라고 말합니다.
의심스러운 행동에 대한 즉각적인 가시성
Daiwa는 Akamai Guardicore Segmentation을 구축함으로써 비즈니스 크리티컬 거래 및 결제 플랫폼을 비롯한 여러 주요 시스템을 링펜스할 수 있었습니다. 위글리와 그의 팀은 이제 초기 유출을 예방하거나 억제하는 정책을 수립할 수 있습니다. 여기에는 정책 위반이 탐지될 때 실시간 알림을 생성하고, 감염된 자산을 네트워크의 다른 부분에 대한 공격의 시작 지점으로 이용하는 시도를 차단할 수 있는 기능이 포함됩니다.
위글리는 "노출된 부분을 이해하고 관리할 수 있는 능력이 중요합니다. 환경에서 일어나는 일에 대한 가시성은 리스크를 탐지하는 역할을 합니다. 레드팀의 활동을 모니터링함으로써 일반적인 공격 기법을 차단하는 정책을 신속하게 구축할 수 있었습니다.”라고 말합니다.
컴플라이언스 적용
Akamai는 Daiwa가 규제 준수 체계를 강화할 수 있도록 지원합니다. 규제 대상 데이터가 포함된 인프라 세그먼트를 격리하고, 규정을 준수하는 사용 사례를 엄격하게 적용할 수 있으며, 감사가 크게 간소화됩니다.
Akamai Guardicore Segmentation은 Daiwa의 제어 보증 정책을 위해 시스템이 변경될 때 은행의 보안이 성공적으로 운영되고 있다는 증거를 제시할 수 있도록 지원합니다. 위글리는 "저희는 프로덕션 환경의 전반적인 모습을 제공하는 데이터 소스를 갖고 있기 때문에 어느 곳에서 제어가 이루어지는지 확인할 수 있습니다."라고 말합니다. 예를 들어 Akamai Guardicore Segmentation이 새로운 워크스테이션을 보게 되면 위글리는 은행의 엔드포인트 탐지 응답 시스템이 디바이스에 설치되어 있는지 확인할 수 있습니다.
Akamai Guardicore Segmentation 덕분에 레거시 방화벽 업그레이드에 따르는 비용과 지연 없이 공격 표면을 크게 줄였습니다.데이브 위글리(Dave Wigley), Daiwa Capital Markets Europe 최고 정보 보안 책임자
미래를 위한 투자
위글리와 그의 팀은 Akamai 팀의 지원에 계속 깊은 인상을 받았습니다. 입찰 과정에서 종합적인 PoC를 진행하고 소프트웨어를 배포할 때까지 Akamai 팀은 모든 단계에서 함께 했습니다. "Akamai 팀은 일상적인 문의가 있을 때 매우 신속하게 대응합니다. 시스템을 링펜스하도록 도와준 팀은 제품에 대해 매우 잘 알고 있었고 시스템을 신속하게 가동할 수 있도록 지원했습니다."
위글리는 미래를 생각할 때, 특히 클라우드 마이그레이션을 준비할 때 Daiwa의 시스템을 안전하게 보호할 수 있다고 강하게 확신합니다. "제가 IT 보안 분야에서 근무한 모든 기간을 통틀어 Akamai Guardicore Segmentation은 지금까지 사용해 본 최고의 시스템 중 하나입니다. 매우 효과적이고, 배포하기 쉬우며, 매우 직관적입니다. 최신 사이버 범죄 공격부터 새로운 규정에 이르기까지 Guardicore는 저희 방어의 핵심을 차지합니다.
Daiwa Capital Markets Europe 소개
Daiwa Capital Markets Europe Limited는 일본의 최대 브로커리지 및 금융 서비스 그룹 중 하나인 Daiwa Securities Group Inc.이 전적으로 소유한 투자 은행 자회사입니다. 주요 사업 분야로는 투자 은행 업무, 주식, 채권, 글로벌 전환사채 등이 있습니다. uk.daiwacm.com
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.