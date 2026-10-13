La seguridad es prioritaria para Daiwa Capital Markets Europe. Con el objetivo de retener y atraer a clientes, debe proteger los sistemas y los datos confidenciales relacionados con sus principales áreas de negocio de banca de inversión, como los mercados de renta variable, renta fija y bonos convertibles globales. Además, Daiwa tiene que demostrar que la empresa está debidamente protegida de acuerdo con la legislación más reciente. De lo contrario, se arriesga a recibir una sanción elevada por parte de las autoridades europeas o del Reino Unido.

Para proteger los sistemas del banco y adelantarse a los ciberdelincuentes, Daiwa revisa periódicamente la seguridad de su infraestructura tecnológica. Como explica Dave Wigley, jefe de seguridad de la información de Daiwa: "Durante estos ejercicios, analizamos todos nuestros dominios para garantizar que la estrategia de seguridad responda a los objetivos de la empresa y a los requisitos de presentación de informes del entorno tan regulado de hoy en día".

Hay muchos factores que influyen en la estrategia de seguridad de la institución financiera, pero Wigley se ha centrado en los ataques de ransomware, que se duplicaron en 2021, según la agencia de inteligencia británica GCHQ. Durante estos ataques, los delincuentes utilizan software malicioso para acceder a una red y cifrar archivos y bases de datos, que solo desbloquearán a cambio de una cuantiosa suma de dinero.

"Nos preocupaba que una estación de trabajo en riesgo pudiera permitir que un atacante se moviera por toda la organización y aumentara sus privilegios hasta tener derechos de acceso suficientes para interrumpir o cifrar nuestros sistemas", cuenta Wigley.