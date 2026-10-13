A fin de proteger los sistemas esenciales, como los de negociación y pago, Daiwa Capital Markets Europe, banco de inversión líder del sector, ha implementado Guardicore Segmentation de Akamai en toda su infraestructura de TI. De esta forma, el banco puede aislar las brechas de seguridad y evitar la propagación de software malicioso por toda la organización. Asimismo, simplifica las auditorías de seguridad para que la empresa pueda cumplir la normativa financiera más reciente.
Protección de la empresa contra ciberdelincuentes
Bloqueo de ciberdelincuentes y cumplimiento de la normativa
La seguridad es prioritaria para Daiwa Capital Markets Europe. Con el objetivo de retener y atraer a clientes, debe proteger los sistemas y los datos confidenciales relacionados con sus principales áreas de negocio de banca de inversión, como los mercados de renta variable, renta fija y bonos convertibles globales. Además, Daiwa tiene que demostrar que la empresa está debidamente protegida de acuerdo con la legislación más reciente. De lo contrario, se arriesga a recibir una sanción elevada por parte de las autoridades europeas o del Reino Unido.
Para proteger los sistemas del banco y adelantarse a los ciberdelincuentes, Daiwa revisa periódicamente la seguridad de su infraestructura tecnológica. Como explica Dave Wigley, jefe de seguridad de la información de Daiwa: "Durante estos ejercicios, analizamos todos nuestros dominios para garantizar que la estrategia de seguridad responda a los objetivos de la empresa y a los requisitos de presentación de informes del entorno tan regulado de hoy en día".
Hay muchos factores que influyen en la estrategia de seguridad de la institución financiera, pero Wigley se ha centrado en los ataques de ransomware, que se duplicaron en 2021, según la agencia de inteligencia británica GCHQ. Durante estos ataques, los delincuentes utilizan software malicioso para acceder a una red y cifrar archivos y bases de datos, que solo desbloquearán a cambio de una cuantiosa suma de dinero.
"Nos preocupaba que una estación de trabajo en riesgo pudiera permitir que un atacante se moviera por toda la organización y aumentara sus privilegios hasta tener derechos de acceso suficientes para interrumpir o cifrar nuestros sistemas", cuenta Wigley.
En todo el tiempo que llevo trabajando en seguridad de TI, puedo afirmar que Akamai Guardicore Segmentation es uno de los mejores sistemas que he utilizado. Es muy eficaz, rápido de implementar y muy intuitivo.Dave Wigley, director de seguridad de la información, Daiwa Capital Markets Europe
Desafío al ransomware
Para repeler las amenazas, Wigley consideró varios enfoques, incluida la tecnología que crea zonas seguras en los entornos de centros de datos. Estas zonas acordonan individualmente las cargas de trabajo de aplicaciones, de modo que, si una es atacada, se pueda aislar, evitando así que el software malicioso se extienda a través de la red.
Al comparar soluciones, el equipo de Daiwa buscaba proveedores cuya tecnología fuera compatible con la infraestructura de TI relativamente compleja de Daiwa. Los bancos utilizan una combinación de sistemas operativos, entre los que se incluyen Microsoft Windows, Unix y Solaris. La solución también debía ser compatible con el plan de TI a largo plazo de la empresa, lo que comprende la migración a la nube.
"Teníamos varias opciones, pero Guardicore Segmentation de Akamai destacaba por su escalabilidad y cobertura de distintos sistemas operativos", afirma. "Quedamos impresionados por su prueba de concepto y nos pareció mucho más fácil de usar que otras soluciones".
Akamai Guardicore Segmentation era mucho menos compleja que crear múltiples firewalls con distintas reglas para cada aplicación. "Gracias a Guardicore Segmentation de Akamai, hemos reducido significativamente nuestra superficie de ataque sin los costes ni retrasos asociados con la actualización de firewalls heredados", afirma Wigley.
Visibilidad inmediata de comportamientos sospechosos
La implementación de Guardicore Segmentation permite a Daiwa acordonar una serie de sus sistemas clave, como las plataformas de negociación y pago esenciales. Wigley y su equipo ahora pueden establecer políticas que eviten o contengan una brecha inicial. De este modo, pueden generar alertas en tiempo real cuando se detectan infracciones de políticas y bloquear los intentos de utilizar activos en riesgo como puntos de lanzamiento para atacar otras partes de la red.
"Comprender la exposición de la empresa y poder gestionarla es clave", afirma Wigley. "Ver lo que está pasando en nuestro entorno es una forma esencial de identificar el riesgo. Mediante simulación de ciberataques, hemos podido crear rápidamente políticas para bloquear los vectores de ataque comunes".
Aplicación de los requisitos normativos
Akamai ayuda a Daiwa a reforzar su estrategia de cumplimiento normativo. Se pueden aislar los segmentos de la infraestructura que contienen datos regulados y exigir el cumplimiento de la normativa, así como simplificar enormemente las auditorías.
En lo que respecta a las políticas para garantizar el control de Daiwa, Guardicore Segmentation de Akamai ayuda a demostrar que la seguridad del banco funciona correctamente a medida que se van realizando cambios en el sistema. "Contamos con una fuente de datos que nos ofrece un panorama completo de nuestro entorno de producción, de modo que podamos ver dónde están esos controles", explica Wigley. Por ejemplo, si Guardicore Segmentation ve una nueva estación de trabajo, Wigley puede verificar si el sistema de detección y respuesta de terminales del banco está instalado en el dispositivo.
Gracias a Akamai Guardicore Segmentation, hemos reducido significativamente nuestra superficie de ataque sin los costes ni retrasos asociados con la actualización de firewalls heredados.Dave Wigley, director de seguridad de la información, Daiwa Capital Markets Europe
Inversión de futuro
El respaldo recibido por parte del equipo de Akamai no ha dejado de impresionar a Wigley y su equipo. Desde proporcionar una prueba de concepto completa durante el proceso de licitación hasta la implementación del software, ha estado ahí en cada paso. "El equipo de Akamai responde muy rápido nuestras consultas diarias. Quienes nos ayudaron a acordonar nuestros sistemas conocían el producto a la perfección y pudimos ponerlo en marcha muy rápido".
De cara al futuro, Wigley confía plenamente en la protección de los sistemas de Daiwa, en particular a medida que la empresa se prepara para migrar a la nube. "En todo el tiempo que llevo trabajando en seguridad de TI, puedo afirmar que Guardicore Segmentation de Akamai es uno de los mejores sistemas que he utilizado. Es muy eficaz, rápido de implementar y muy intuitivo. Desde los últimos ataques de ciberdelincuentes hasta la nueva normativa, Guardicore desempeña un papel clave en nuestra defensa".
Acerca de Daiwa Capital Markets Europe
Daiwa Capital Markets Europe Limited es la filial en propiedad absoluta de banca de inversión de Daiwa Securities Group Inc., uno de los mayores grupos de corretaje y servicios financieros de Japón. Sus principales áreas de negocio son banca de inversión, renta variable, renta fija y bonos convertibles globales. uk.daiwacm.com
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.