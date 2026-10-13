La sécurité est une priorité pour Daiwa Capital Markets Europe. En vue d'attirer et de fidéliser les clients, elle doit protéger les systèmes ainsi que les données sensibles relatives à ses principaux secteurs d'activité en tant que banque d'investissement, notamment les capitaux propres, les revenus fixes et les obligations mondiales convertibles. De plus, Daiwa doit être en mesure de prouver que l'entreprise est correctement sécurisée conformément à la dernière législation, faute de quoi elle risque de devoir payer une amende importante aux organismes de réglementation britanniques ou européens.

Afin de protéger les systèmes de la banque et garder une longueur d'avance sur les cybercriminels, Daiwa contrôle donc régulièrement la sécurité de son infrastructure technologique. « Dans le cadre de ces exercices, nous examinons de près tous nos domaines afin de nous assurer que le niveau de sécurité répond aux objectifs de l'entreprise ainsi qu'aux exigences en matière de création de rapports dans l'environnement actuel hautement réglementé », explique Dave Wigley, responsable des technologies de sécurité de l'information chez Daiwa.

De nombreux facteurs sont pris en compte dans la stratégie de sécurité de la banque, mais Dave Wigley s'est concentré sur les attaques par ransomwares, qui ont doublé en 2021 selon l'agence de renseignement britannique GCHQ. Au cours de ces attaques, les cybercriminels utilisent des logiciels malveillants pour accéder à un réseau, crypter des fichiers et des bases de données puis les déverrouiller en échange d'un paiement important.

« Nous craignons qu'un poste de travail compromis permette à un attaquant de se déplacer latéralement dans toute l'entreprise et de modifier ses privilèges jusqu'à disposer de droits d'accès suffisants pour perturber ou crypter nos systèmes », ajoute Dave Wigley.