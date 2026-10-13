Pour protéger les systèmes stratégiques, notamment les systèmes de négociation et de paiement, la grande banque d'investissement Daiwa Capital Markets Europe a déployé Guardicore Segmentation d'Akamai au sein de son infrastructure informatique. La banque peut ainsi isoler les failles de sécurité et empêcher la propagation latérale de logiciels malveillants à l'échelle de l'entreprise. Cette solution simplifie également les audits de sécurité afin que la banque puisse se conformer aux dernières réglementations financières.
Protéger l'entreprise contre les cybercriminels
Bloquer les cybercriminels tout en respectant les réglementations
La sécurité est une priorité pour Daiwa Capital Markets Europe. En vue d'attirer et de fidéliser les clients, elle doit protéger les systèmes ainsi que les données sensibles relatives à ses principaux secteurs d'activité en tant que banque d'investissement, notamment les capitaux propres, les revenus fixes et les obligations mondiales convertibles. De plus, Daiwa doit être en mesure de prouver que l'entreprise est correctement sécurisée conformément à la dernière législation, faute de quoi elle risque de devoir payer une amende importante aux organismes de réglementation britanniques ou européens.
Afin de protéger les systèmes de la banque et garder une longueur d'avance sur les cybercriminels, Daiwa contrôle donc régulièrement la sécurité de son infrastructure technologique. « Dans le cadre de ces exercices, nous examinons de près tous nos domaines afin de nous assurer que le niveau de sécurité répond aux objectifs de l'entreprise ainsi qu'aux exigences en matière de création de rapports dans l'environnement actuel hautement réglementé », explique Dave Wigley, responsable des technologies de sécurité de l'information chez Daiwa.
De nombreux facteurs sont pris en compte dans la stratégie de sécurité de la banque, mais Dave Wigley s'est concentré sur les attaques par ransomwares, qui ont doublé en 2021 selon l'agence de renseignement britannique GCHQ. Au cours de ces attaques, les cybercriminels utilisent des logiciels malveillants pour accéder à un réseau, crypter des fichiers et des bases de données puis les déverrouiller en échange d'un paiement important.
« Nous craignons qu'un poste de travail compromis permette à un attaquant de se déplacer latéralement dans toute l'entreprise et de modifier ses privilèges jusqu'à disposer de droits d'accès suffisants pour perturber ou crypter nos systèmes », ajoute Dave Wigley.
Depuis que j'ai commencé à travailler dans le domaine de la sécurité informatique, la solution Akamai Guardicore Segmentation est l'un des meilleurs systèmes que j'ai jamais utilisés. Elle est à la fois grandement efficace, rapide à déployer et très intuitive.Dave Wigley, responsable des technologies de sécurité de l'information, Daiwa Capital Markets Europe
Lutter contre les ransomwares
Pour contrer les menaces, Dave Wigley a étudié plusieurs approches, notamment la technologie qui consiste à créer des zones sécurisées dans les environnements de centre de données. Ces zones séparent les charges de travail applicatives les unes des autres, ce qui permet en cas d'attaque d'une des zones de l'isoler et d'empêcher ainsi la propagation des logiciels malveillants sur le réseau.
Lors de la comparaison des solutions, l'équipe de Daiwa était à la recherche de fournisseurs dont la technologie était en mesure de prendre en charge l'infrastructure informatique relativement complexe de l'entreprise. La banque utilise une combinaison de systèmes d'exploitation, notamment Microsoft Windows, Unix et Solaris. Les solutions devaient également être en mesure de prendre en charge la feuille de route informatique à long terme de la banque, qui comprend la migration vers le cloud.
« Nous disposions d'un certain nombre d'options, mais Guardicore Segmentation d'Akamai s'est distinguée par son évolutivité et sa capacité à couvrir différents systèmes d'exploitation », précise Dave Wigley. « Nous avons été impressionnés par sa démonstration de faisabilité et avons trouvé cette solution beaucoup plus facile à utiliser que ses alternatives. »
Il était beaucoup moins complexe d'adopter la solution Akamai Guardicore Segmentation que de créer plusieurs pare-feu avec des règles différentes pour des applications distinctes. « Grâce à Guardicore Segmentation d'Akamai, nous avons considérablement réduit notre surface d'attaque sans les coûts et les retards relatifs à la mise à niveau des pare-feu existants », explique Dave Wigley.
Visibilité immédiate sur les comportements suspects
Le déploiement de Guardicore Segmentation d'Akamai a permis à Daiwa de protéger un certain nombre de ses systèmes clés, y compris les plateformes stratégiques de négociation et de paiement. Dave Wigley et son équipe peuvent désormais mettre en place des stratégies qui empêchent ou freinent une violation initiale. Cela inclut la possibilité de générer des alertes en temps réel lorsque des violations de règles sont détectées et de bloquer les tentatives d'utilisation des ressources compromises comme points de départ pour attaquer d'autres parties du réseau.
« Il est primordial de comprendre votre exposition et d'être en mesure de la gérer », affirme Dave Wigley. « Il est également essentiel de visualiser ce qui se passe dans votre environnement afin d'identifier les risques. Dans notre cas, en surveillant l'activité de l'équipe rouge, nous avons pu mettre au point des stratégies rapidement afin de bloquer les vecteurs d'attaque courants. »
Application de la conformité
Akamai aide Daiwa à renforcer sa position en matière de conformité réglementaire. Les segments de l'infrastructure contenant des données réglementées peuvent être isolés, la conformité des utilisations peut être strictement garantie et les audits sont grandement simplifiés.
Dans le cadre des politiques d'assurance de contrôle de Daiwa, Guardicore Segmentation d'Akamai aide à prouver que la sécurité de la banque est bien fonctionnelle lorsque des modifications sont apportées au système. « Nous disposons d'une source de données qui nous fournit une vision complète de notre environnement de production afin de pouvoir visualiser où se trouvent ces contrôles », précise Dave Wigley. Par exemple, si Guardicore Segmentation d'Akamai détecte un nouveau poste de travail, Dave Wigley peut vérifier que le système de réponse de détection des points de terminaison de la banque est installé sur le terminal.
Grâce à Akamai Guardicore Segmentation, nous avons considérablement réduit notre surface d'attaque sans les coûts et les retards associés à la mise à niveau des pare-feux existants.Dave Wigley, responsable des technologies de sécurité de l'information, Daiwa Capital Markets Europe
Un investissement pour l'avenir
Tout au long de leur collaboration, Dave Wigley et son équipe ont été impressionnés par le soutien de l'équipe Akamai. De la démonstration de faisabilité exhaustive lors du processus d'appel d'offres au déploiement du logiciel, l'équipe était présente à chaque étape. « Le personnel d'Akamai est très réactif au quotidien lorsque nous avons besoin de renseignements. L'équipe qui nous a aidés à garantir la sécurité de nos systèmes était extrêmement bien informée sur le produit et a effectué la mise en service très rapidement. »
En ce qui concerne la suite, Dave Wigley a entièrement confiance dans la protection des systèmes de Daiwa, notamment à mesure que l'entreprise se prépare à migrer vers le cloud. « Depuis que j'ai commencé à travailler dans le domaine de la sécurité informatique, la solution Guardicore Segmentation d'Akamai est l'un des meilleurs systèmes que j'ai jamais utilisés. Elle est à la fois grandement efficace, rapide à déployer et très intuitive. Qu'il s'agisse des dernières attaques de cybercriminels ou des nouvelles réglementations, Guardicore constitue un élément clé de notre défense. »
À propos de Daiwa Capital Markets Europe
Daiwa Capital Markets Europe Limited est la filiale en propriété exclusive de Daiwa Securities Group Inc., l'un des plus importants groupes de services financiers et de courtage au Japon. Ses principaux secteurs d'activité comprennent les banques d'investissement, les capitaux propres, les revenus fixes et les obligations mondiales convertibles. uk.daiwacm.com
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.