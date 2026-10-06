DHgateは、中国の製造企業や卸売業者を世界中のバイヤーとつなげるオンライン卸売プラットフォームです。 2004年の設立以来、同社は中国の著名なB2Bマーケットプレイスの1つとしての地位を確立し、225以上の国と地域の7,700万以上の登録バイヤーを結び付けています。DHgateはグローバルなEコマース卸売プラットフォームを実現した際に、データ転送やシステム接続にAPIを使用しながら、機微な個人情報の保護に尽力しました。同社がセキュリティ目標を達成するために利用したのが、Akamaiのソリューションです。
「Akamaiのソリューションで、自社のAPIをエッジで完璧に保護できました」— DHgate Group社、IT Infrastructure & Operation Director of Technology Center、DongYuan Dou氏
中国企業と世界中のバイヤーをつなげる
データのセキュリティ確保が不可欠
グローバルな取引をすべての人が利用できるようにするというビジョンを掲げるDHgateは、データの転送とシステム間の重要な接続の構築にAPIを活用しました。DHgateのDongYuan Dou氏は次のように説明しています。「クラウドネイティブアーキテクチャとマイクロサービスアーキテクチャの大規模な導入に伴い、世界ではあらゆる場所でAPIが使用されるようになりました」また、同氏はAPIの使用に関連する課題と潜在的なリスクを強調しました。
DHgateは運用環境に存在するAPIの数を把握することに苦労していただけでなく、APIを介してどのような個人データや機微な情報が転送されているかを把握する必要がありました。さらに、同社は承認されたユーザーのみがAPIを介したデータへのアクセスを許可されるようにしたいと考えていました。
中国のサイバーセキュリティ法に加え、GDPRやCCPAといった外国の規制を遵守することが義務付けられているDHgateのような企業にとって、そのような要件は極めて重要でした。「さまざまな国で法規制が厳格化されているため、APIの使用とアクセスを制御する必要があります。サービス妨害攻撃、API設計の欠陥、Webクローラーなどが原因で発生する可能性のあるデータ漏えいやデータ窃取を防ぐ必要があります」と、DongYuan Dou氏は続けました。
「API Securityの展開は簡単かつ迅速で、大幅な可観測性の向上を即座に達成できました」— DHgate Group社、IT Infrastructure & Operation Director of Technology Center、DongYuan Dou氏
効果的な保護を迅速かつ簡単に展開
DHgateは、シームレスに連携する一連のAkamai製品によって既存のセキュリティ対策を補完することで、セキュリティ上の懸念に対処しました。ネットワークエッジでは、Akamai API Security、Akamai App & API Protector、Akamai Bot Managerを活用しました。
実際、DongYuan Dou氏は、API Securityの展開は簡単であることを強調し、「簡単かつ迅速にAPI Securityを展開し、急速かつ大幅に可観測性を向上させることができました」と述べています。DHgateは、すべてのアプリケーションにAPI Securityを展開する必要があると予測していましたが、同社の中間ITティアのゲートウェイの一種として展開できました。
複数のレイヤーでセキュリティに対処
API Securityが同社のAPI資産全体を可視化し、Bot Managerがボットトラフィックを効果的に検知して、エッジで悪性ボットを緩和しました。API Securityにはネイティブコネクター機能が搭載されているため、App & API Protectorを使用して脅威を瞬時にブロックできます。「API Securityを利用することで、どのAPI資産にセキュリティ上の重大な脆弱性があり、データ漏えいのリスクが高いかを可視化できるようになりました」と、DongYuan Dou氏は述べています。
脅威がセキュリティレイヤーを通過した場合も、DHgateは侵入検知および防止システムとWebアプリケーションファイアウォールによって保護されました。さらに、同社はレート制限やAPIアクセスの認証などの基本的なセキュリティ対策を実行するために、独自のアプリケーションゲートウェイを展開しました。DongYuan Dou氏は、「弊社の取り組みとAkamaiの製品が組み合わさることで、課題が解決しました」と締めくくりました。
DHgateについて
2004年に設立されたDHgateは、中国におけるB2B越境Eコマースマーケットプレイスの最大手企業であり、年間で3,400万を超えるライブリスティングを促進しています。 米国や英国を含むグローバルな事業所およびオフィスを通じて、信頼性の高い製品とサービスで数百万人もの人々にサービスを提供しています。 2023年12月31日現在、225の国と地域の7,700万人以上の登録バイヤーと、中国内外の260万人以上のセラーと結びつけています。詳細についてはDHgate.comをご覧ください。また、@DHgate.comもぜひフォローしてください。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが主導する世界の力となり、守るクラウド企業です。Akamaiのクラウドプラットフォームは、ハイパフォーマンスのクラウドコンピューティングをコアからエッジまで拡張することで、組織が次世代のAIアプリケーションを構築・拡張できるよう支援するとともに、企業を進化するサイバー脅威から守る包括的な多層型セキュリティを提供します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。