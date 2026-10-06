グローバルな取引をすべての人が利用できるようにするというビジョンを掲げるDHgateは、データの転送とシステム間の重要な接続の構築にAPIを活用しました。DHgateのDongYuan Dou氏は次のように説明しています。「クラウドネイティブアーキテクチャとマイクロサービスアーキテクチャの大規模な導入に伴い、世界ではあらゆる場所でAPIが使用されるようになりました」また、同氏はAPIの使用に関連する課題と潜在的なリスクを強調しました。

DHgateは運用環境に存在するAPIの数を把握することに苦労していただけでなく、APIを介してどのような個人データや機微な情報が転送されているかを把握する必要がありました。さらに、同社は承認されたユーザーのみがAPIを介したデータへのアクセスを許可されるようにしたいと考えていました。

中国のサイバーセキュリティ法に加え、GDPRやCCPAといった外国の規制を遵守することが義務付けられているDHgateのような企業にとって、そのような要件は極めて重要でした。「さまざまな国で法規制が厳格化されているため、APIの使用とアクセスを制御する必要があります。サービス妨害攻撃、API設計の欠陥、Webクローラーなどが原因で発生する可能性のあるデータ漏えいやデータ窃取を防ぐ必要があります」と、DongYuan Dou氏は続けました。