모든 사람이 글로벌 무역에 접근할 수 있게 한다는 비전을 가진 DHgate는 API를 활용해 데이터를 전송하고 시스템 간 중요한 연결을 진행했습니다. DHgate의 동위안 두(DongYuan Dou)는 “클라우드 네이티브 및 마이크로서비스 아키텍처의 대규모 도입에 따라 API는 전 세계 모든 곳에서 사용되고 있습니다.”라고 설명했습니다. 또한, API 사용과 관련된 도전 과제와 잠재적 리스크를 강조했습니다.

DHgate는 운영 환경의 API 수를 파악하는 데 어려움을 겪었을 뿐 아니라 API를 통해 전송되는 개인정보 또는 민감한 데이터가 무엇인지 파악해야 했습니다. 또한, 권한이 부여된 사람만 API를 통해 데이터에 접속하게 하길 원했습니다.

이 요구사항은 중국의 사이버 보안법과 GDPR, CCPA와 같은 해외 규정을 준수해야 하는 DHgate와 같은 기업에게 매우 중요했습니다. 동위안 두는 “여러 국가에서 점점 법률과 규제를 강화하고 있기 때문에 API 사용과 접속을 통제해야 합니다. 서비스 거부 공격, API 설계 취약점, 웹 크롤러 등으로 인해 발생할 수 있는 데이터 유출 및 도난을 방지해야 합니다.”라고 설명했습니다.