DHgate는 중국 제조업체 및 도매업체와 전 세계 바이어를 연결하는 온라인 도매 플랫폼입니다. 2004년 설립 이래 225여 개 국가 및 지역의 7700만 이상의 등록 바이어를 연결하며 중국에서 유명한 B2B 마켓플레이스 중 하나로 자리 잡았습니다. DHgate는 글로벌 이커머스 도매 플랫폼을 활성화하면서 데이터 전송 및 시스템 연결을 위해 API를 사용하는 동시에 민감한 개인정보 보안을 강화하는 데 전념했습니다. DHgate는 Akamai의 솔루션을 사용해 보안 목표를 달성했습니다.
"Akamai의 솔루션을 통해 엣지에서의 API 보안을 완벽하게 유지하게 되었습니다."- 동위안 두(DongYuan Dou), DHgate 그룹 기술센터 IT 인프라 및 운영 이사
중국 기업과 전 세계 바이어 연결
데이터 보안에 필요한 사항
모든 사람이 글로벌 무역에 접근할 수 있게 한다는 비전을 가진 DHgate는 API를 활용해 데이터를 전송하고 시스템 간 중요한 연결을 진행했습니다. DHgate의 동위안 두(DongYuan Dou)는 “클라우드 네이티브 및 마이크로서비스 아키텍처의 대규모 도입에 따라 API는 전 세계 모든 곳에서 사용되고 있습니다.”라고 설명했습니다. 또한, API 사용과 관련된 도전 과제와 잠재적 리스크를 강조했습니다.
DHgate는 운영 환경의 API 수를 파악하는 데 어려움을 겪었을 뿐 아니라 API를 통해 전송되는 개인정보 또는 민감한 데이터가 무엇인지 파악해야 했습니다. 또한, 권한이 부여된 사람만 API를 통해 데이터에 접속하게 하길 원했습니다.
이 요구사항은 중국의 사이버 보안법과 GDPR, CCPA와 같은 해외 규정을 준수해야 하는 DHgate와 같은 기업에게 매우 중요했습니다. 동위안 두는 “여러 국가에서 점점 법률과 규제를 강화하고 있기 때문에 API 사용과 접속을 통제해야 합니다. 서비스 거부 공격, API 설계 취약점, 웹 크롤러 등으로 인해 발생할 수 있는 데이터 유출 및 도난을 방지해야 합니다.”라고 설명했습니다.
"API Security를 간편하고 빠르게 배포할 수 있었고 옵저버빌리티를 획기적으로 빠르게 개선했습니다."- 동위안 두(DongYuan Dou), DHgate 그룹 기술센터 IT 인프라 및 운영 이사
효과적인 보안 기능을 빠르고 쉽게 배포
DHgate는 원활하게 함께 작동하는 Akamai 제품군으로 기존 보안 조치를 보완함으로써 보안 문제를 해결했습니다. DHgate는 네트워크 엣지에서 Akamai API Security, Akamai App & API Protector, Akamai Bot Manager를 사용했습니다.
실제로 동위안 두는 API Security의 간편한 배포를 강조했습니다. “API Security를 간편하고 빠르게 배포할 수 있었고 옵저버빌리티를 획기적으로 빠르게 개선했습니다.” DHgate는 모든 애플리케이션에 API Security를 배포해야 할 것으로 예상했지만, 중간 IT 계층에 일종의 게이트웨이로 배포할 수 있었습니다.
여러 레이어에서 보안 문제 해결
API Security는 회사의 전체 API 자산에 대한 가시성을 제공했으며, Bot Manager는 봇 트래픽을 효과적으로 탐지하고 엣지에서 악성 봇을 방어했습니다. API Security는 네이티브 커넥터 기능을 통해 App & API Protector를 사용함으로써 위협을 즉시 차단할 수 있었습니다. 동위안 두는 “API Security를 통해 어떤 API 자산에 주된 보안 취약점이 있고 데이터 유출 리스크가 높은지 시각화할 수 있었습니다.”라고 말했습니다.
위협이 보안 레이어를 통과한 경우, DHgate는 웹 애플리케이션 방화벽과 함께 침입 탐지 및 방지 시스템을 사용해 방어했습니다. 또한, 자체 애플리케이션 게이트웨이를 배포해 속도 제한 및 API 접속 인증과 같은 기본적인 보안 조치를 수행했습니다. 동위안 두는 “Akamai의 제품이 DHgate의 노력에 더해져 고충을 해결했습니다.”라고 말을 맺었습니다.
DHgate 소개
2004년에 설립된 DHgate는 중국 최고의 B2B 국경 간 이커머스 마켓플레이스로 자리매김했으며, 매년 3400만 건 이상의 라이브 리스팅을 자랑합니다. 미국, 영국 등 전 세계에 사무소를 두고 비즈니스를 운영하는 DHgate는 신뢰할 수 있는 제품과 서비스를 통해 수백만 명의 사람들에게 다가갑니다. DHgate는 2023년 12월 31일 기준 225개 국가 및 지역에서 7700만 이상의 등록 바이어를 중국 및 기타 국가의 260만 이상의 셀러와 연결되도록 지원했습니다. 자세한 정보를 확인하려면 DHgate.com 을 방문하거나 @DHgate.com을 팔로우하세요.
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.