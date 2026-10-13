提升用户体验与降低源站流量成本所带来的挑战

eBook Initiative Japan Co., Ltd. 公司成立于 2000 年 5 月，致力于提供内容数字化与分发服务。2016 年 9 月，该公司成为 Yahoo Japan Corporation（下称“Yahoo”）与 SoftBank Group Corp. 的合并子公司。凭借其“ebookjapan”电子书服务以及纸质书在线商店服务“bookfan”，该公司成为了电子书行业的领军企业。

来自 CISO 办公室安全小组基础架构团队的 Yuki Terasawa 为我们详细介绍了公司的运营情况：

“目前，我们的 ebookjapan 是日本最大的电子书服务平台之一，拥有超过 65 万册图书。我们提供海量精彩内容，其中包括 ebookjapan 独家提供的图书。随着娱乐方式的日益多元化，我们必须持续探索无缝且便捷的内容交付途径，将内容精准投放给最终用户，以延长用户在漫画与书籍上的阅读时间。”

此外，公司还需要能够快速适应业务上的重大变化。2019 年春季，随着 Yahoo 旗下的 Yahoo! Bookstore 与 ebookjapan 完成业务整合，用户对其内容交付源站服务器的访问请求量增长了近三倍。

Terasawa 回忆道：“访问请求的增加直接导致了我们需要向托管源站服务器的数据中心支付更高的流量成本。我们还需要寻找一些方案，进一步缩短网站的内容交付时间，从而为用户提供愉悦的使用体验。为此，我们考虑采用 Akamai 的 Image & Video Manager 来优化图像数据，并利用 Cloud Wrapper 来大幅降低源站流量成本。”