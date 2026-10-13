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“借助 Image & Video Manager，我们能够根据不同设备的显示性能对图片进行智能重压缩与尺寸调整，从而使整体图片交付大小较以往精简了 33%……即便是眼光挑剔、追求完美的网页设计师，也对最终的画面呈现质量给予了高度认可。”——eBook Initiative Japan Co., Ltd. CISO 办公室安全小组基础架构团队 Yuki Terasawa
提升用户体验与降低源站流量成本所带来的挑战
eBook Initiative Japan Co., Ltd. 公司成立于 2000 年 5 月，致力于提供内容数字化与分发服务。2016 年 9 月，该公司成为 Yahoo Japan Corporation（下称“Yahoo”）与 SoftBank Group Corp. 的合并子公司。凭借其“ebookjapan”电子书服务以及纸质书在线商店服务“bookfan”，该公司成为了电子书行业的领军企业。
来自 CISO 办公室安全小组基础架构团队的 Yuki Terasawa 为我们详细介绍了公司的运营情况：
“目前，我们的 ebookjapan 是日本最大的电子书服务平台之一，拥有超过 65 万册图书。我们提供海量精彩内容，其中包括 ebookjapan 独家提供的图书。随着娱乐方式的日益多元化，我们必须持续探索无缝且便捷的内容交付途径，将内容精准投放给最终用户，以延长用户在漫画与书籍上的阅读时间。”
此外，公司还需要能够快速适应业务上的重大变化。2019 年春季，随着 Yahoo 旗下的 Yahoo! Bookstore 与 ebookjapan 完成业务整合，用户对其内容交付源站服务器的访问请求量增长了近三倍。
Terasawa 回忆道：“访问请求的增加直接导致了我们需要向托管源站服务器的数据中心支付更高的流量成本。我们还需要寻找一些方案，进一步缩短网站的内容交付时间，从而为用户提供愉悦的使用体验。为此，我们考虑采用 Akamai 的 Image & Video Manager 来优化图像数据，并利用 Cloud Wrapper 来大幅降低源站流量成本。”
在保持图像质量的同时提升用户体验
此前，该公司一直使用 Akamai 的 Download Delivery 来分发要在 ebookjapan 页面上展示的漫画封面缩略图和广告横幅等图像文件，以及电子书中包含的二进制文件。网站上显示的大量图像文件对用户体验的影响最大。为了在访问请求突然激增的情况下保持页面加载的流畅性，该公司比以往任何时候都更需要一种高效压缩图像大小的方法。Image & Video Manager 是一款能够自动处理图像压缩等图像管理工作流的解决方案。它能够智能地优化并传输最高质量的图像与短视频，以适配最终用户的 Web 浏览器。它大幅减小了图像文件大小并降低了图像处理工作负载，同时不会影响肉眼可见的图像质量。这将缩短网站的加载时间，从而显著提升用户体验。
Terasawa 解释道：“缩略图（如封面页）会根据用户设备转换为三种尺寸。过去，我们一直使用自己开发的工具来调整这些图片的大小并对其进行压缩。封面页的图像质量对销量有重大影响，尤其是对电子漫画而言。要想和创作者及作者建立良好的信任关系，保持图像质量也至关重要。正因如此，我们的网页设计师对图像质量的要求极高，不愿意将图像大小压缩到特定程度之下。”
该公司发现，很难缩短那些直接影响可用性和盈利能力的页面的加载时间。恰在此时，他们发现了 Image & Video Manager，该解决方案中基于感知质量的图像压缩算法正是他们理想的解决方案。
Terasawa 回忆道：“借助 Image & Video Manager，我们根据设备的显示能力重新压缩和调整了图像大小，与之前相比，我们交付的图像总大小减少了 33%。我们还能够在不影响图像质量的前提下将一些大型 JPEG 图像的文件大小压缩 90% 或更多。即便是眼光挑剔、追求完美的网页设计师，也对最终的画面呈现质量给予了高度认可。”
另一个令人印象深刻的优势是，凭借自动化图像压缩技术，我们能够快速交付最佳图像。尽管该公司曾考虑过其他公司的服务，但它最终选择了 Image & Video Manager，这不仅是因为它具备高度灵活的图像创建设置，更关键的是，网页工程师完全不需要为了适配优化后的图片而频繁去修改 HTML 代码。
得益于分载机制的改进，源站流量成本降低了约 90%
与此同时，该公司采用了 Cloud Wrapper 来降低源站流量成本。Cloud Wrapper 位于源站服务器与 CDN 缓存服务器之间，为那些原本难以针对 CDN 交付进行有效优化的长尾内容提供预留的缓存空间。
Terasawa 解释道：“随着我们与 Yahoo! Bookstore 的整合，电子书数量和用户规模实现了双重增长，转向电子书内容长尾化的需求变得更加明显。我们无法再只依赖 Download Delivery 缓存，因为这会导致我们不得不更频繁地访问源站以获取内容。AWS S3 源站服务器产生的数据读取（即出站流量）成本已到了不容忽视的地步，我们必须改进 CDN 内容分载机制来削减开支。”
通过应用 Cloud Wrapper，该公司得以改进内容分载机制，减少对源站服务器的访问请求，并降低了出站流量成本。
Terasawa 表示：“以前，在 Akamai 的帮助下，通过调整，内容分载达到了 93.8%。在采用 Cloud Wrapper 之后，这个比例进一步提高到了 99.3%。我们的 AWS 出站流量成本也相应地降低了约 90%，成效显著。”
无缝传输高质量图像，同时有效降低成本
该公司于 2019 年 10 月开始使用 Image & Video Manager，随后在 2020 年 1 月底开始使用 Cloud Wrapper。
“我们还考虑了更换 CDN 以降低整体成本。Akamai 是唯一能够满足我们改善用户体验和降低源站流量成本这两项严格要求的 IT 供应商。此外，Image & Video Manager 实现了图像管理工作流的自动化，能够根据每位用户的 Web 浏览环境提供最佳图像。这不仅减轻了我们的工作量，还让我们能够快速上架新作品，并提供了一项服务，无论用户使用何种设备或网络连接，我们都能通过该服务帮助他们轻松找到心仪的书籍。”
这些成果有目共睹，Terasawa 也因此被誉为所在部门的 MVP。
持续深度优化，避免未来错失商机
该公司于 2019 年 10 月开始使用 Image & Video Manager，随后在 2020 年 1 月底开始使用 Cloud Wrapper。
“我们还考虑了更换 CDN 以降低整体成本。Akamai 是唯一能够满足我们改善用户体验和降低源站流量成本这两项严格要求的 IT 供应商。此外，Image & Video Manager 实现了图像管理工作流的自动化，能够根据每位用户的 Web 浏览环境提供最佳图像。这不仅减轻了我们的工作量，还让我们能够快速上架新作品，并提供了一项服务，无论用户使用何种设备或网络连接，我们都能通过该服务帮助他们轻松找到心仪的书籍。”
这些成果有目共睹，Terasawa 也因此被誉为所在部门的 MVP。
eBook Initiative Japan Co., Ltd. 简介
该公司成立于 2000 年 5 月，致力于提供内容的数字化与分发服务，并于 2016 年 9 月成为 Yahoo Japan Corporation 与 SoftBank Group Corp. 的合并子公司。目前，该公司正与 Yahoo 携手合作，共同运营电子书销售平台 ebookjapan 以及纸质书在线销售平台 bookfan。凭借 20 年来作为行业领军企业的深厚底蕴，其 ebookjapan 平台目前已跻身日本最大的电子书服务之列，坐拥超过 65 万册藏书，并以漫画内容为主。
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