FCC Group 评估了几种解决方案，但 Akamai Guardicore Segmentation 基于软件的分段方法在多个方面都表现突出。FCC Group 首席信息安全官 Edwin Blom 解释道：“在评估过程中，监测能力和横向移动检测能力都非常重要。但是，至关重要的功能是在安全事件发生期间，只需单击按钮即可隔离单个资产或一组资产。”



Akamai Guardicore Segmentation 不仅满足这些要求，除此之外，该平台还易于使用，可以轻松扩展到企业的异构环境。这一点很关键，因为尽管项目开始时业务主要在本地进行，但云和容器技术的采用正在迅速普及，所以这些环境也需要得到保护。此外，借助 Guardicore，企业还能够将安全性扩展到运行关键工作负载的多个传统系统。



Akamai Guardicore Segmentation 的部署效率非常高，企业可迅速开始获取更多网络上下文。这使 FCC Group 能够制定明智的分段策略，以改善其安全性和合规性态势目标。