FCC Group은 여러 솔루션에 대한 평가를 실시했고, 그 중 Akamai Guardicore Segmentation의 소프트웨어 기반 세그멘테이션 접근 방식이 여러 측면에서 돋보였습니다. “평가에서 중요하게 본 것은 가시성과 측면 이동 탐지 기능이었습니다.”라고 FCC Group의 최고 정보 보안 책임자 에드윈 블롬(Edwin Blom)은 말합니다. “그러나 가장 중요한 기능은 보안 사고 시 버튼 하나만 클릭해 단일 자산 또는 자산 그룹을 격리할 수 있는 기능이었습니다.”



Akamai Guardicore Segmentation은 이러한 요구 사항을 충족시켰으며, 또한 이 플랫폼은 사용이 간편할 뿐 아니라 조직의 이기종 환경으로도 쉽게 확장할 수 있었습니다. 프로젝트가 시작된 당시 회사의 비즈니스는 주로 온프레미스(on-premise) 환경에서 이뤄지고 있었지만, 클라우드 및 컨테이너 기술 도입이 가속화되고 있었고 보안 유지가 필요했기 때문에 이 기능은 매우 중요했습니다. 또한 Guardicore는 중요한 워크로드를 실행하는 여러 레거시 시스템에도 보안을 제공할 수 있었습니다.



Akamai Guardicore Segmentation은 효율적인 배포를 통해 신속하게 네트워크에 추가적인 컨텍스트를 제공하기 시작했습니다. 이를 통해 FCC Group은 정보에 기반한 세그멘테이션 정책을 수립하고 보안 및 컴플라이언스 체계 목표를 개선할 수 있었습니다.