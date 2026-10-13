FCC Group evaluó varias soluciones, pero el enfoque de segmentación basada en software de Akamai Guardicore Segmentation destacó en varios puntos. "La visibilidad y la detección de movimiento lateral fueron importantes en la evaluación", comenta Edwin Blom, director de seguridad de la información en FCC Group. "Sin embargo, lo fundamental fue la capacidad de aislar un solo activo, o un grupo de activos, con el clic de un botón durante un incidente de seguridad".



Akamai Guardicore Segmentation cumplía estos requisitos y, además, la plataforma era sencilla de usar y se podía incorporar fácilmente al entorno heterogéneo de la organización. Esto era crucial porque, aunque el entorno informático de la empresa era mayormente local cuando comenzó el proyecto, la adopción de las tecnologías de nube y contenedor se estaba acelerando, y estas tendrían que protegerse. Además, Guardicore también permitiría a la empresa ampliar la seguridad a varios sistemas antiguos que ejecutaban cargas de trabajo esenciales.



La implementación de Akamai Guardicore Segmentation fue eficiente, y la organización no tardó nada en empezar a obtener contexto adicional de la red. De este modo, FCC Group pudo crear políticas de segmentación bien fundamentadas para mejorar sus objetivos de seguridad y de cumplimiento.