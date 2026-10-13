FCC Group dà la priorità alla sicurezza in ogni engagement, garantendo l'uso di misure in grado di proteggere i dati dei clienti ogniqualvolta avviano un nuovo progetto. Con clienti in tutto il mondo, pone particolare attenzione al rispetto dei requisiti normativi e di certificazione, tra cui la direttiva NIS (Network and Information Security) dell'UE per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, che prevede la segmentazione e altre misure di protezione per le informazioni critiche e sensibili.
Requisiti di sicurezza e conformità diversi
Segmentazione farraginosa dei data center
Per raggiungere gli obiettivi di sicurezza e conformità dell'azienda, i responsabili della sicurezza IT desiderano raggiungere un livello di segmentazione abbastanza granulare da ridurre l'impatto delle violazioni e impedire in modo efficace la diffusione di malware. Tuttavia, l'organizzazione ha compreso di non poter raggiungere l'obiettivo facilmente o in tempi brevi con la sua soluzione firewall tradizionale.
Per affrontare questa sfida, FCC Group ha iniziato a cercare una soluzione in grado di creare e gestire policy al livello del server per il suo moderno data center.
La scelta di una soluzione
FCC Group ha preso in esame varie soluzioni, ma l'approccio di segmentazione basato su software di Akamai Guardicore Segmentation si è contraddistinto per tanti motivi. "Quando si è trattato di fare le nostre valutazioni, la visibilità e il rilevamento del movimento laterale sono risultati aspetti importanti", ha commentato Edwin Blom, Chief Information Security Officer di FCC Group. "Tuttavia, la funzionalità più critica è stata rappresentata dalla capacità di isolare un singolo asset o gruppo di asset con il solo clic di un pulsante durante un problema di sicurezza".
Akamai Guardicore Segmentation ha soddisfatto questi requisiti. Inoltre, la piattaforma si è rilevata semplice da usare ed è stata facilmente trasferita nell'ambiente eterogeneo dell'organizzazione. Tutto ciò si è rivelato fondamentale poiché, nonostante le attività aziendali si svolgessero principalmente on-premise quando è iniziato il progetto, la necessità di adottare tecnologie cloud e container si faceva sempre più pressante e sarebbe servita anche a proteggerle. Inoltre, Guardicore avrebbe permesso all'azienda di estendere questa sicurezza a diversi sistemi legacy con carichi di lavoro critici.
L'implementazione di Akamai Guardicore Segmentation è stata efficiente e l'organizzazione ha iniziato rapidamente a ottenere più informazioni sulla rete. Ciò ha permesso a FCC Group di creare policy di segmentazione consapevoli, al fine di migliorarsi in vista dei suoi obiettivi di sicurezza e compliance.
Visibilità completa
In precedenza, non era possibile vedere e comprendere il contesto del traffico all'interno delle VLAN dell'organizzazione. "Una volta implementata la soluzione Akamai Guardicore Segmentation, i modelli di traffico che siamo riusciti a identificare non solo non erano necessari, ma per noi erano anche sconosciuti. Grazie a Guardicore, possiamo individuare il traffico, eliminarlo oppure, se è difficile da rimuovere alla fonte, bloccarlo", ha spiegato Blom.
Inoltre, questa nuova visibilità ha aiutato il team addetto alla sicurezza a comprendere meglio i potenziali rischi della rete, oltre a confermare che i server dell'organizzazione, gestiti da terzi, sono dotati di tutte le patch necessarie e che la versione più recente dell'antivirus è installata.
Una volta implementata la soluzione Akamai Guardicore Segmentation, i modelli di traffico che siamo riusciti a identificare non solo non erano necessari, ma per noi erano anche sconosciuti.Edwin Blom, Chief Information Security Officer, FCC Group
Una segmentazione più efficace
FCC è riuscita a raggiungere i propri obiettivi con successo grazie alla soluzione Akamai Guardicore Segmentation, separando il traffico nelle varie business unit, che sono state, pertanto, isolate in maniera efficace. Il team addetto alla sicurezza ha seguito ulteriori policy di segmentazione per eliminare le comunicazioni non necessarie tra i sistemi, riducendo notevolmente la superficie di attacco.
Il team ha poi creato un meccanismo che ha definito il "pulsante rosso", che utilizza la capacità offerta da Akamai Guardicore Segmentation di creare e applicare le policy in maniera rapida. Questo modello di policy consente a chi in FCC Group è incaricato di agire di isolare rapidamente i server nella rete nel caso di una sospetta violazione o di un altro problema di sicurezza.
Individuazione e rilevamento
Per migliorare ulteriormente la sicurezza, ora il movimento laterale sospetto viene registrato e può essere gestito grazie alle funzionalità di rilevamento offerte da Akamai Guardicore Segmentation. Ciò consente a FCC Group di isolare i malintenzionati in un ambiente con rilevamento ad alta interazione, tenendoli lontani dalle risorse sensibili e registrandone, al tempo stesso, le tecniche, al fine di analizzarle ulteriormente. Inoltre, poiché FCC Group ha integrato Akamai Guardicore Segmentation nella sua soluzione SIEM, sono disponibili i registri delle attività, che aiutano il team a valutare il possibile impatto di un attacco e a gestirlo al meglio.
Pronti ad affrontare un panorama di requisiti di sicurezza e normativi in continua evoluzione
L'organizzazione intende esplorare l'utilizzo di Akamai Guardicore Segmentation per la sicurezza dei container e per la sua funzione Insight avanzata, che consente ai team di raccogliere informazioni in tempo reale da tutti gli endpoint e i server e di utilizzarli per prendere decisioni consapevoli e creare nuove regole utili a soddisfare gli ulteriori requisiti di compliance al livello dei carichi di lavoro.
Tuttavia, a prescindere da ciò che il futuro ha in serbo, l'ulteriore livello di sicurezza fornito da Akamai Guardicore Segmentation, che va ad aggiungersi ai firewall già presenti, aiuta FCC Group a sentirsi pronta ad affrontare un panorama di requisiti di sicurezza e compliance in continua evoluzione, che richiede una segmentazione sempre più granulare.
Informazioni su FCC Group
FCC Group fornisce servizi per l'ambiente da più di 110 anni. Gestisce 66 milioni di persone in più di 5.000 città in tutto il mondo. Ogni anno, gestisce più di 23,5 milioni di tonnellate di rifiuti sfruttandoli tramite una rete che comprende più di 200 centri di recupero ambientale e riciclaggio.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.