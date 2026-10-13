FCC Group ha preso in esame varie soluzioni, ma l'approccio di segmentazione basato su software di Akamai Guardicore Segmentation si è contraddistinto per tanti motivi. "Quando si è trattato di fare le nostre valutazioni, la visibilità e il rilevamento del movimento laterale sono risultati aspetti importanti", ha commentato Edwin Blom, Chief Information Security Officer di FCC Group. "Tuttavia, la funzionalità più critica è stata rappresentata dalla capacità di isolare un singolo asset o gruppo di asset con il solo clic di un pulsante durante un problema di sicurezza".



Akamai Guardicore Segmentation ha soddisfatto questi requisiti. Inoltre, la piattaforma si è rilevata semplice da usare ed è stata facilmente trasferita nell'ambiente eterogeneo dell'organizzazione. Tutto ciò si è rivelato fondamentale poiché, nonostante le attività aziendali si svolgessero principalmente on-premise quando è iniziato il progetto, la necessità di adottare tecnologie cloud e container si faceva sempre più pressante e sarebbe servita anche a proteggerle. Inoltre, Guardicore avrebbe permesso all'azienda di estendere questa sicurezza a diversi sistemi legacy con carichi di lavoro critici.



L'implementazione di Akamai Guardicore Segmentation è stata efficiente e l'organizzazione ha iniziato rapidamente a ottenere più informazioni sulla rete. Ciò ha permesso a FCC Group di creare policy di segmentazione consapevoli, al fine di migliorarsi in vista dei suoi obiettivi di sicurezza e compliance.