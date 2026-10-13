O FCC Group prioriza a segurança em todas as interações, garantindo medidas para proteger os dados do cliente sempre que inicia um novo projeto. Com clientes em todo o mundo, é importante prestar muita atenção ao atender às crescentes exigências regulatórias e de certificação. Isso inclui a diretiva NIS (Network and Information Security, segurança de informações e rede) da UE, que exige segmentação e outras proteções de informações confidenciais e cruciais.
Requisitos diversificados de segurança e conformidade
Segmentação primitiva do data center
Para alcançar as metas de segurança e conformidade da empresa, os líderes de segurança de TI queriam atingir a segmentação granular suficiente para reduzir o impacto das violações e impedir a disseminação eficaz de malware. No entanto, a organização determinou que não poderia alcançar esse objetivo com facilidade ou rapidez usando a solução de firewall tradicional existente.
Para lidar com esse desafio, o FCC Group começou a procurar uma solução que permitisse criar e gerenciar políticas no nível do servidor para seu data center moderno.
A escolha da solução
O FCC Group avaliou várias soluções, mas a abordagem de segmentação baseada em software do Akamai Guardicore Segmentation se distinguiu de várias maneiras. "A detecção de visibilidade e movimento lateral foi importante quando se chegou à avaliação", comentou Edwin Blom, Diretor de segurança da informação do FCC Group. "No entanto, o recurso mais crítico era a capacidade de isolar um único ativo, ou grupo de ativos, com o clique de um botão durante um incidente de segurança."
O Akamai Guardicore Segmentation atendeu a esses requisitos e, além disso, a plataforma era simples de usar e poderia ser facilmente estendida ao ambiente heterogêneo da organização. Isso foi fundamental, pois, embora os negócios estivessem principalmente no local quando o projeto começou, a adoção da tecnologia de nuvem e contêiner estava aumentando rapidamente e precisava ser protegida. Além disso, a Guardicore também permitiria que a empresa estendesse a segurança para vários sistemas legados que executam cargas de trabalho cruciais.
A implantação do Akamai Guardicore Segmentation foi eficiente, e a organização rapidamente começou a obter contexto adicional na rede. Isso permitiu que o FCC Group criasse políticas de segmentação fundamentadas para melhorar as metas de postura de segurança e conformidade.
Visibilidade abrangente
Antes, era impossível ver e entender o contexto do tráfego dentro das VLANs existentes na organização. "Depois que implementamos a segmentação da Akamai Guardicore, pudemos identificar todos os padrões de tráfego que não eram apenas desnecessários, mas que também eram anteriormente desconhecidos. Com a Guardicore, podemos detectar o tráfego, eliminá-lo ou, se for difícil removê-lo na fonte, bloqueá-lo", explicou Blom.
Além disso, a visibilidade recém-descoberta ajudou a equipe de segurança a entender melhor os riscos potenciais na rede e a validar se os servidores da organização, gerenciados por terceiros, estão devidamente corrigidos e se a versão mais recente do antivírus está instalada.
Depois de implementar a Akamai Guardicore Segmentation, pudemos identificar padrões de tráfego que não eram apenas desnecessários, mas também anteriormente desconhecidos.Edwin Blom, Diretor de segurança da informação, FCC Group
Segmentação mais eficaz
O FCC conseguiu atingir com sucesso as metas com a segmentação da Akamai Guardicore, separando o tráfego entre as unidades de negócios e isolando cada uma delas de forma eficaz. A equipe de segurança também aplicou outras políticas de segmentação para eliminar comunicações desnecessárias entre máquinas, reduzindo significativamente a superfície de ataque.
A equipe então criou um mecanismo que eles chamam de "botão vermelho", que usa a capacidade do Akamai Guardicore Segmentation de criar e aplicar políticas rapidamente. Este modelo de diretiva permite que os atendentes do FCC Group isolem rapidamente os servidores na rede se houver suspeita de uma violação ou outro incidente de segurança.
Detecção e dissimulação
Para melhorar ainda mais a segurança, o movimento lateral suspeito agora é rastreado e pode ser abordado com os recursos de dissimulação do Akamai Guardicore Segmentation. Isso permite que o FCC Group isole todos os agentes mal-intencionados em um ambiente de dissimulação de alta interação, mantendo-os longe de ativos confidenciais enquanto registra suas técnicas para análise posterior. Além disso, como o FCC Group integrou o Akamai Guardicore Segmentation à solução SIEM, os registros de atividades estão disponíveis para ajudar a equipe a avaliar o possível impacto de um ataque e responder melhor a ele.
Preparado para um cenário crescente de segurança e regulamentação
A organização planeja explorar o uso do Akamai Guardicore Segmentation para segurança de contêiner e seu recurso Insight aprimorado, que permite que as equipes coletem contexto em tempo real de todos os pontos de extremidade e servidores, será usado para tomar decisões fundamentadas e criar novas regras para atender a requisitos adicionais de conformidade no nível da carga de trabalho.
No entanto, não importa o que o futuro reserva, a camada adicional de segurança fornecida pelo Akamai Guardicore Segmentation sobre os firewalls existentes ajuda a garantir que o FCC Group esteja preparado para um cenário de segurança e conformidade em evolução que exige cada vez mais segmentação mais granular.
Sobre o FCC Group
O FCC Group presta serviços ambientais há mais de 110 anos. Atende 66 milhões de pessoas em mais de 5.000 municípios do mundo. Gerencia anualmente mais de 23,5 milhões de toneladas de resíduos como recurso, por meio de uma rede que ultrapassa 200 centros de recuperação e reciclagem ambiental.
Sobre a Akamai
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