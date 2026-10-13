O FCC Group avaliou várias soluções, mas a abordagem de segmentação baseada em software do Akamai Guardicore Segmentation se distinguiu de várias maneiras. "A detecção de visibilidade e movimento lateral foi importante quando se chegou à avaliação", comentou Edwin Blom, Diretor de segurança da informação do FCC Group. "No entanto, o recurso mais crítico era a capacidade de isolar um único ativo, ou grupo de ativos, com o clique de um botão durante um incidente de segurança."



O Akamai Guardicore Segmentation atendeu a esses requisitos e, além disso, a plataforma era simples de usar e poderia ser facilmente estendida ao ambiente heterogêneo da organização. Isso foi fundamental, pois, embora os negócios estivessem principalmente no local quando o projeto começou, a adoção da tecnologia de nuvem e contêiner estava aumentando rapidamente e precisava ser protegida. Além disso, a Guardicore também permitiria que a empresa estendesse a segurança para vários sistemas legados que executam cargas de trabalho cruciais.



A implantação do Akamai Guardicore Segmentation foi eficiente, e a organização rapidamente começou a obter contexto adicional na rede. Isso permitiu que o FCC Group criasse políticas de segmentação fundamentadas para melhorar as metas de postura de segurança e conformidade.