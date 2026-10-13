Le groupe FCC a évalué plusieurs solutions, mais l'approche de segmentation logicielle d'Akamai Guardicore Segmentation s'est démarquée sur plusieurs points. « La visibilité et la détection des mouvements latéraux ont eu leur importance lors de l'évaluation », explique Edwin Blom, responsable des technologies de sécurité de l'information au sein du groupe FCC. « Cependant, la capacité la plus critique résidait dans la possibilité d'isoler une seule ressource, ou un groupe de ressources, d'un simple clic sur un bouton lors d'un incident de sécurité. »



Akamai Guardicore Segmentation répond à ces exigences et, de plus, la plateforme est simple à utiliser et peut facilement être étendue à l'environnement hétérogène de l'organisation. Ce point était essentiel, car, bien que les activités s'effectuaient principalement sur site au lancement du projet, l'adoption de technologies cloud et de conteneurs a rapidement pris de l'ampleur et devait être sécurisée. Par ailleurs, Guardicore permet à l'entreprise d'étendre la sécurité à plusieurs systèmes existants exécutant des charges de travail critiques.



Le déploiement d'Akamai Guardicore Segmentation s'est déroulé de manière efficace et l'entreprise a rapidement commencé à obtenir davantage de contexte concernant le réseau. Cela a permis au groupe FCC d'élaborer des règles de segmentation éclairées afin de renforcer ses objectifs de sécurité et de conformité.