FCC Groupはいくつかのソリューションを評価しましたが、Akamai Guardicore Segmentationのソフトウェアベースのセグメンテーションアプローチがいくつかの点で他より抜きんでていました。FCC Groupの最高情報セキュリティ責任者であるEdwin Blom氏は次のように述べています。「評価では、可視性とラテラルムーブメント（横方向の移動）の検知を重視しました。しかし、最も重要な機能は、セキュリティインシデントの際にボタンをクリックするだけで、単一の資産または資産グループを分離できる能力でした」



Akamai Guardicore Segmentationはこれらの要件を満たし、さらに、プラットフォームが使いやすく、同社のような異種混在環境でも容易に拡張できます。これは重要な特長でした。実際、同社はプロジェクト開始時には主にオンプレミス環境でしたが、クラウドおよびコンテナテクノロジーの導入が急速に進み、これらのセキュリティの確保が必要となりました。さらに、Guardicoreを使用すれば、重要なワークロードを実行している複数のレガシーシステムにもセキュリティを拡張できます。



Akamai Guardicore Segmentationの導入は効率的で、同社はすぐにネットワークに関する新たなコンテキストを取得できるようになりました。これにより、情報に基づくセグメンテーションポリシーの作成が可能となり、セキュリティポスチャとコンプライアンスポスチャの目標を改善できました。