Die FCC Group bewertete verschiedene Lösungen, doch der softwarebasierte Segmentierungsansatz von Akamai Guardicore Segmentation hob sich gleich auf mehrere Arten von der Konkurrenz ab: „Bei unserer Bewertung waren uns Transparenz und die Erkennung lateraler Netzwerkbewegung wichtig“, erläutert Edwin Blom, Chief Information Security Officer der FCC Group. „Doch die wichtigste Funktion war es, bei Sicherheitsvorfällen einzelne Assets (oder Asset-Gruppen) mit einem einfachen Mausklick isolieren zu können.“



Akamai Guardicore Segmentation erfüllte all diese Anforderungen und ließ sich zusätzlich ganz einfach verwenden und auf die heterogene Umgebung des Unternehmens erweitern. Und dieser Punkt war entscheidend. Denn obwohl das Unternehmen zu Beginn des Projekts noch vorrangig On-Premises arbeitete, nahmen Cloud- und Containertechnologien schnell zu und mussten ebenfalls geschützt werden. Darüber hinaus war das Unternehme dank Akamai Guardicore Segmentation in der Lage, die Sicherheit auf verschiedene Legacy-Systeme zu erweitern, auf denen kritische Workloads ausgeführt werden.



Die Bereitstellung der Lösung war effizient und das Unternehmen erhielt blitzschnell zusätzlichen Kontext für sein Netzwerk. So konnte die FCC Group sorgfältig abgestimmte Segmentierungsrichtlinien erstellen, um damit ihre Sicherheit- und Compliance-Ziele zu erreichen.