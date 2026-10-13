iQIYI ist ein innovativer, marktführender Online-Unterhaltungsdienst in China. Um in weitere Länder expandieren und seine bestehenden Kunden weiterhin begeistern zu können, benötigte das Unternehmen ein Content Delivery Network (CDN) mit Servern in der Nähe aller seiner Kunden und Content Provider weltweit. Die Lösung: die Akamai Intelligent Edge Platform. Dank Akamai genießen Nutzer weltweit ein rundum überzeugendes Erlebnis und Entwickler können neuen Code mit nur einem Klick auf Hunderttausenden von Servern rund um den Globus implementieren.
Sicher kennen Sie den Ladekreis, der angezeigt wird, während Ihr Videostream in der Warteschlange hängt. Für iQIYI-Abonnenten ist das jetzt vorbei – die Videos von iQIYI werden sofort abgespielt.
Hinter diesem Erfolg steckt Jianhua Qin, Senior Director der Infrastructure and Intelligent Content Distribution Business Group bei iQIYI. Qin ist seit 2012 bei iQIYI. „Mein Team ist für die IT-Infrastruktur verantwortlich – Server, Speicher, und Netzwerke –, die von unseren Entwicklern, unseren Business-Teams und Content Providern genutzt wird”, erklärt er. „Wir wollen sicherstellen, dass unsere Nutzer die Infrastruktur haben, die sie für ein tolles Anwendungserlebnis brauchen, und zwar ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, wo diese Infrastruktur sich befindet.”
Der Umfang der Aktivitäten von iQIYI stellt Qin vor zusätzliche Herausforderungen, denn laut einem Branchenbericht hat iQIYI mehr als 500 Millionen aktiver Nutzer im Monat. Entwickler verfeinern laufend die KI-basierte Engine für Empfehlungen des Unternehmens und aktualisieren die Software nach Bedarf. Täglich wird ein großes Volumen an Content veröffentlicht. „Damit wir kontinuierlich neuen Code und neuen Content veröffentlichen können, brauchen wir eine äußerst effiziente Infrastruktur“, so Qin.