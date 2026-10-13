Qin ist geradezu besessen von der Überwachung des Nutzererlebnisses und der Videoperformance. Akamai bietet Unterstützung in beiden Bereichen. „Unsere Videos werden von dem Akamai-Knotenpunkt gestreamt, der dem Abonnenten am nächsten ist. Also sind sie schnell geladen und bleiben auch nicht hängen“, so Qin. Metriken zur Darstellung des Nutzererlebnisses in Echtzeit helfen Qins Team dabei, Probleme schnell zu identifizieren und zu beheben – idealerweise noch bevor die Nutzer sie überhaupt melden.

Content Provider freuen sich über die schnelle Veröffentlichung und mehr Sicherheit. Wird eine Varietésendung um 16:00 Uhr aufgezeichnet und soll um 20:00 Uhr ausgestrahlt werden, sind langsame Uploadgeschwindigkeiten für die Content Provider von iQIYI nicht hinnehmbar. „Wenn man neuen Video-Content auf einen Akamai-Edge-Server in der Nähe hochlädt, erspart das im Vergleich zum Upload in eine weit entfernte Cloud viel Zeit und Frust“, erklärt Qin. Content Provider wissen auch die Sicherheitsservices von Akamai zu schätzen, die sie beim Schutz ihres Content vor Cyberangriffen unterstützen.

Die Entwickler bei iQIYI haben ein Faible für automatisierte Implementierung, denn damit haben sie mehr Zeit für Kreativität. Dazu gehört zum Beispiel das Verfeinern der Engine für Empfehlungen und das Identifizieren von Trends in beliebtem Content. „Jeder Fortschritt in der Infrastruktur, seien es physische Server, virtuelle Maschinen oder Container, verringert für unsere Betriebsteams den Zeitaufwand für die Unterstützung unserer Entwickler”, erläutert Qin. „Dank Akamai ist die Implementierung neuer Software noch einfacher. Unsere Entwickler können die Implementierung mit einem einzigen Klick für mehrere Clouds und hunderttausende Akamai-Edge-Server durchführen. Weniger Zeit für die Implementierung bedeutet mehr Zeit für Innovation.”

Inzwischen schreiben die Entwickler von iQIYI den Code mit EdgeWorkers direkt auf Edge-Servern. Das DoH-Team (DNS over HTTPS) von iQIYI wurde in der ersten EdgeWorkers Coding Challenge für seine DoH-Lösung mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Die kleine Anwendung verringert die Zeit für die DNS-Auflösung um 40 %. So werden Websites schneller geladen. Wenn man den DNS-Service auf tausende Edge-Server verteilt, wird er stabiler. Außerdem hilft die Anwendung dabei, Hacker davon abzuhalten, die Nutzer von iQIYI auf andere Websites umzuleiten. Diese Angriffsart ist als DNS-Hijacking bekannt. „Einer unser Techniker für Nutzeroberflächen hat den DoH-Dienst geschrieben und den Code innerhalb weniger Minuten auf über 100.000 Edge-Knoten weltweit implementiert”, erklärt Qin. „Das ist beeindruckend.“