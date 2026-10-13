Akamai
跳转到主要内容
Akamai
登录
登录 Close
Cloud Manager
管理您的云计算服务
登录 Close
Control Center
管理您的安全和内容交付服务
Background

ITV 与 Akamai 携手确保交付卓越的观看体验

在流量激增期间，Akamai 让这家商业广播公司安心无虞

 

ITV 是一家英国的大型商营广播公司，其注册用户群、内容摄取量以及收视率年年大幅递增。他们提供内容正是其观众所需的。无论是电视节目 Love Island、加冕街还是世界杯，他们的收视率在短短几秒内就能飙升至数百万，而且他们还需要确保能够迅速进行扩展，并向不断增长的用户群提供卓越的观看体验。Akamai 是他们品牌的后盾。Akamai 通过 Intelligent Edge Platform 帮助 ITV 满足其消费者的需求，该平台提供了大规模、安全、出色的交付性能，可同时为数百万观众提供线上赛事观看体验。

ITV 简介

ITV 是一家英国的综合制作广播公司，也是英国最大的商业电视网络。该公司拥有众多受欢迎的电视节目，包括最大型娱乐活动、原创戏剧、主要体育节目，具有里程碑意义的纪实节目系列以及独家新闻。其旗下的家族频道包括 ITV、ITVBe、ITV2、ITV3、ITV4 以及 CITV，全部为免费广播频道。ITV 还致力于通过 ITV Hub、移动设备、视频点播和第三方平台交付节目。其在 SVOD、比赛、直播活动、分次付费观看以及商品方面的消费者导向型业务逐年递增，从而将消费者日渐上升的品牌互动意愿转化为了价值。ITV 还宣布计划与 BBC 一起推出一项新的 SVOD 服务 BritBox，为观众带来出色的英国节目和原创系列视听盛宴。ITV Studios 是一家全球制作公司，通过在英国、美国、澳大利亚、法国、德国、意大利、北欧和荷兰的办事处制作并销售节目和媒体格式。该公司是英国最大的商业制作公司，取得了巨大成功，也是美国最大的非脚本独立制片公司，而 ITV Studios Global Entertainment 则是业界领先的国际分销公司。

关于 Akamai

Akamai 是一家致力于为 AI 驱动的世界提供动力与安全防护的云服务公司。我们的云计算平台将高性能云计算从核心扩展至边缘，助力企业构建并扩展下一代 AI 应用，同时提供全面的多层安全防护，守护企业免受不断演变的网络威胁侵扰。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zhakamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。

分享

相关客户案例

安全性

Ryt Bank

借助 Akamai 解决方案，Ryt Bank 在迁移到云端后提升了 API 监测能力、加强了合规性并降低了风险。

阅读客户案例
安全性

Bradesco 银行

Bradesco 借助 Akamai 安全解决方案，主动防御 AI 驱动的威胁，提升客户体验，并降低了成本。

阅读客户案例
安全性

德国商业银行

德国商业银行通过部署 Akamai API Security，借助主动威胁检测和增强型 API 控制措施，成功保障每月 60 亿次 API 调用的安全。

阅读客户案例
Akamai China