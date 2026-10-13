ITV 是一家英国的综合制作广播公司，也是英国最大的商业电视网络。该公司拥有众多受欢迎的电视节目，包括最大型娱乐活动、原创戏剧、主要体育节目，具有里程碑意义的纪实节目系列以及独家新闻。其旗下的家族频道包括 ITV、ITVBe、ITV2、ITV3、ITV4 以及 CITV，全部为免费广播频道。ITV 还致力于通过 ITV Hub、移动设备、视频点播和第三方平台交付节目。其在 SVOD、比赛、直播活动、分次付费观看以及商品方面的消费者导向型业务逐年递增，从而将消费者日渐上升的品牌互动意愿转化为了价值。ITV 还宣布计划与 BBC 一起推出一项新的 SVOD 服务 BritBox，为观众带来出色的英国节目和原创系列视听盛宴。ITV Studios 是一家全球制作公司，通过在英国、美国、澳大利亚、法国、德国、意大利、北欧和荷兰的办事处制作并销售节目和媒体格式。该公司是英国最大的商业制作公司，取得了巨大成功，也是美国最大的非脚本独立制片公司，而 ITV Studios Global Entertainment 则是业界领先的国际分销公司。