ITVは、制作と放送を統合的に手掛ける英国最大手の民間テレビネットワークです。人気の番組は、最大規模のエンターテインメントイベントや、オリジナルドラマ、メジャーなスポーツ、ドキュメンタリー、独立系ニュースなど多岐にわたります。ITV、ITVBe、ITV2、ITV3、ITV4、CITVを始めとするさまざまな無料放送チャンネルを運営しています。また、ITV Hub、モバイルデバイス、オンデマンド動画、サードパーティプラットフォームによる番組配信にも力を入れています。ブランドに対する消費者人気の伸びに支えられ、SVOD、競技大会、ライブイベント、ペイパービュー、商品販売などでのD2C（消費者への直接提供）事業も伸びています。また、BBCとともに提供する新たなSVODサービスのBritBoxの開始も発表しました。このサービスでは、他社では配信されない英国のボックスセットコレクションやオリジナルシリーズの番組を配信します。世界的な制作会社であるITV Studiosは、英国、米国、オーストラリア、フランス、ドイツ、イタリア、北欧諸国、オランダで番組と番組フォーマットの制作・販売を行っています。同社は、英国で最も成功している最大民間制作会社であるとともに、米国でもリアリティ番組の独立プロダクションとして最大規模です。また、同社の配信部門であるITV Studios Global Entertainmentは、国際的な配信事業で世界をリードしています。