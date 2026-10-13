英国の大手民間放送局、ITVは、登録ベース、コンテンツ消費、視聴率で対前年比大幅成長を達成しました。同社が配信しているコンテンツは視聴者から人気が高く、『ラブアイランド』から『コロネーションストリート』、ワールドカップまで、いずれも視聴者数が数秒で数人から数百万人に増大することもあります。そのため、同社はコンテンツをストリーミングするユーザーベースの急拡大に迅速に対応して、魅力的な体験を提供できるようにする必要があります。これは同社のブランド価値を保つためにも重要です。ITVは、Akamai Intelligent Edge Platformを活用して消費者の期待に応えています。優れた拡張性、セキュリティ、比類ないパフォーマンスを提供するこのプラットフォームは、大規模なオンラインイベントを数百万人の視聴者に同時配信できるキャパシティを備えています。
ITVについて
ITVは、制作と放送を統合的に手掛ける英国最大手の民間テレビネットワークです。人気の番組は、最大規模のエンターテインメントイベントや、オリジナルドラマ、メジャーなスポーツ、ドキュメンタリー、独立系ニュースなど多岐にわたります。ITV、ITVBe、ITV2、ITV3、ITV4、CITVを始めとするさまざまな無料放送チャンネルを運営しています。また、ITV Hub、モバイルデバイス、オンデマンド動画、サードパーティプラットフォームによる番組配信にも力を入れています。ブランドに対する消費者人気の伸びに支えられ、SVOD、競技大会、ライブイベント、ペイパービュー、商品販売などでのD2C（消費者への直接提供）事業も伸びています。また、BBCとともに提供する新たなSVODサービスのBritBoxの開始も発表しました。このサービスでは、他社では配信されない英国のボックスセットコレクションやオリジナルシリーズの番組を配信します。世界的な制作会社であるITV Studiosは、英国、米国、オーストラリア、フランス、ドイツ、イタリア、北欧諸国、オランダで番組と番組フォーマットの制作・販売を行っています。同社は、英国で最も成功している最大民間制作会社であるとともに、米国でもリアリティ番組の独立プロダクションとして最大規模です。また、同社の配信部門であるITV Studios Global Entertainmentは、国際的な配信事業で世界をリードしています。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。