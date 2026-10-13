ITV est un important diffuseur commercial au Royaume-Uni qui a connu une croissance fulgurante au fil des ans en matière de nombre d'abonnés, de consommation de contenu et d'audience. Le contenu qu'ils diffusent est très demandé par leur public. De Love Island à Coronation Street en passant par la Coupe du monde, le nombre de leurs téléspectateurs peut grimper de plusieurs millions en quelques secondes. Ils doivent donc s'adapter rapidement pour offrir des expériences exceptionnelles à leur public en forte croissance, qui les regarde en continu. Leur marque en dépend. Akamai veille à ce qu'ITV puisse satisfaire les attentes de son public grâce à l'Intelligent Edge Platform d'Akamai, qui offre une évolutivité, une sécurité et des performances inégalées, ainsi que la capacité à diffuser simultanément les plus grands événements en ligne à des millions de spectateurs.
À propos de ITV
ITV est un diffuseur et producteur intégré, et le plus grand réseau de télévision commerciale du Royaume-Uni. C'est un symbole de la télévision populaire, des plus grands événements de divertissement aux séries dramatiques originales, en passant par le sport, les documentaires et les émissions d'actualités indépendantes. La société gère une famille de chaînes comprenant ITV, ITVBe, ITV2, ITV3, ITV4 et CITV, qui sont en diffusion gratuite. ITV diffuse également sa programmation via le Hub ITV, les terminaux mobiles, la vidéo à la demande et des plateformes tierces. La société est de plus en plus active dans les domaines des services vidéo à la demande (SVOD), de concours, d'événements live, des vidéos à la carte et de marchandises, ce qui lui permet de tirer profit de la volonté croissante des utilisateurs de s'engager auprès des marques. ITV a également annoncé son intention de lancer BritBox, un nouveau service de SVOD en collaboration avec la BBC, afin de proposer aux téléspectateurs une collection inégalée de programmes britanniques et de séries originales. ITV Studios est une entreprise de production mondiale qui crée et vend des programmes et des formats depuis ses bureaux au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie, en France, en Allemagne, en Italie, dans les pays nordiques et aux Pays-Bas. C'est la société de production commerciale la plus importante et la plus prospère du Royaume-Uni, la plus grande société indépendante de contenus non scénarisés aux États-Unis. De plus, ITV Studios Global Entertainment est l'une des principales sociétés de distribution internationale.
À propos d'Akamai
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