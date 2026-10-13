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Background

ITV collabora con Akamai per garantire agli utenti experience di visione eccezionali

Akamai offre la massima tranquillità al canale commerciale durante elevati picchi di traffico

 

Logo di ITV

Sede

Londra, Regno Unito
https://www.itv.com/

Settore

Media

Prodotti

Adaptive Media Delivery Cloud Wrapper NetStorage

ITV è una grande emittente commerciale del Regno Unito che, nell'ultimo anno, ha registrato una crescita enorme dei propri utenti registrati, del consumo di contenuti e delle visualizzazioni. I contenuti che forniscono sono molto richiesti dai loro spettatori. Da Love Island a Coronation Street fino alla Coppa del Mondo, le visualizzazioni possono variare da poche unità a diversi milioni in qualche secondo. Per questa ragione l'emittente deve poter scalare rapidamente e offrire experience eccezionali agli utenti che scaricano i contenuti in streaming. Il brand di ITV dipende da questa flessibilità. Akamai consente ad ITV di soddisfare le aspettative dei consumatori grazie all'Akamai Intelligent Edge Platform, una piattaforma in grado di offrire scalabilità, sicurezza e performance senza precedenti, oltre alla capacità di distribuire simultaneamente i principali eventi online a milioni di spettatori.

Informazioni su ITV

ITV nasce dalla fusione di più emittenti locali e rappresenta la più grande rete televisiva commerciale del Regno Unito. Trasmette programmi di enorme successo di pubblico: eventi di intrattenimento, fiction originali, eventi sportivi, serie documentaristiche e notizie indipendenti. Gestisce diversi canali tra cui ITV, ITVBe, ITV2, ITV3, ITV4 e CITV, che trasmettono in chiaro. ITV si concentra anche sulla distribuzione della propria programmazione tramite ITV Hub, dispositivi mobili, video on demand e piattaforme di terze parti. Dispone di un servizio Direct-to-Consumer in costante crescita (tra SVOD, competizioni, eventi live, pay-per-view e merchandising), che genera un enorme ritorno sugli investimenti basato sulla volontà dei consumatori di immedesimarsi con i brand. ITV ha inoltre annunciato il lancio di BritBox, un nuovo servizio SVOD realizzato in collaborazione con la BBC, per offrire agli spettatori un'incredibile collezione di serie britanniche e originali. ITV Studios è un'azienda di produzione globale che crea e vende programmi e formati nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Australia, Francia, Germania, Italia, nei Paesi scandinavi e nei Paesi Bassi. È l'emittente commerciale più grande e di maggior successo del Regno Unito e la maggiore azienda indipendente degli Stati Uniti. Inoltre ITV Studios Global Entertainment è una delle principali aziende di distribuzione internazionali.

Informazioni su Akamai

Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.

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