ITV nasce dalla fusione di più emittenti locali e rappresenta la più grande rete televisiva commerciale del Regno Unito. Trasmette programmi di enorme successo di pubblico: eventi di intrattenimento, fiction originali, eventi sportivi, serie documentaristiche e notizie indipendenti. Gestisce diversi canali tra cui ITV, ITVBe, ITV2, ITV3, ITV4 e CITV, che trasmettono in chiaro. ITV si concentra anche sulla distribuzione della propria programmazione tramite ITV Hub, dispositivi mobili, video on demand e piattaforme di terze parti. Dispone di un servizio Direct-to-Consumer in costante crescita (tra SVOD, competizioni, eventi live, pay-per-view e merchandising), che genera un enorme ritorno sugli investimenti basato sulla volontà dei consumatori di immedesimarsi con i brand. ITV ha inoltre annunciato il lancio di BritBox, un nuovo servizio SVOD realizzato in collaborazione con la BBC, per offrire agli spettatori un'incredibile collezione di serie britanniche e originali. ITV Studios è un'azienda di produzione globale che crea e vende programmi e formati nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Australia, Francia, Germania, Italia, nei Paesi scandinavi e nei Paesi Bassi. È l'emittente commerciale più grande e di maggior successo del Regno Unito e la maggiore azienda indipendente degli Stati Uniti. Inoltre ITV Studios Global Entertainment è una delle principali aziende di distribuzione internazionali.