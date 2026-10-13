A ITV é uma emissora produtora integrada e a maior rede de televisão comercial do Reino Unido. Ela é responsável por programas populares, desde os maiores eventos de entretenimento, até dramas originais, os principais esportes, séries marcantes baseadas em fatos e notícias independentes. Ela opera uma família de canais, incluindo ITV, ITVBe, ITV2, ITV3, ITV4 e CITV, que são transmitidos de forma gratuita. A ITV também está focada na entrega de sua programação por meio do ITV Hub, de dispositivos móveis, vídeo sob demanda e plataformas de terceiros. Ela tem uma operação de conteúdo Direto para o consumidor crescente em SVOD, competições, eventos ao vivo, Pay per view e divulgação, impulsionando o valor do crescente interesse dos consumidores de interagir com marcas. A ITV também anunciou planos de lançar o BritBox, um novo serviço SVOD, com a BBC, trazendo uma coleção inigualável de programas britânicos e séries originais aos espectadores. A ITV Studios é uma empresa de produção global, que cria e comercializa programas e formatos a partir de escritórios no Reino Unido, EUA, Austrália, França, Alemanha, Itália, Países Nórdicos e Países Baixos. Ela é a maior e mais bem-sucedida empresa de produção comercial no Reino Unido, a maior empresa independente e alternativa nos EUA, e a ITV Studios Global Entertainment é uma empresa de distribuição internacional líder no mercado.