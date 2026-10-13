ITV es una cadena con producción propia y la mayor red de televisión comercial del Reino Unido. Ofrece programas de televisión populares, como grandes espectáculos, dramas originales, deportes destacados, programas de telerrealidad relevantes y noticias independientes. Controla un grupo de canales, incluidos ITV, ITVBe, ITV2, ITV3, ITV4 e CITV, que son de emisión en abierto. ITV también ofrece su programación a través de ITV Hub, dispositivos móviles, vídeo a la carta y plataformas de terceros. Cuenta con una creciente actividad directa al consumidor en SVOD, concursos, eventos en directo, pago por visionado y merchandising, lo que impulsa su valor gracias a la creciente disposición de los consumidores a interactuar con las marcas. ITV también ha anunciado sus planes para lanzar BritBox, un nuevo servicio SVOD, con la BBC, que ofrece una colección inigualable de series originales y recopilatorios británicos a los espectadores. ITV Studios es un negocio de producción global que crea y vende programas y formatos desde sus oficinas en el Reino Unido, EE. UU., Australia, Francia, Alemania, Italia, los países nórdicos y los Países Bajos. Es la mayor y más exitosa empresa de producción comercial del Reino Unido y la mayor productora independiente de programas sin guionizar de EE. UU., mientras que ITV Studios Global Entertainment es una de las principales empresas de distribución internacional.