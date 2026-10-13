ITV es una gran cadena de televisión comercial del Reino Unido que ha experimentado un enorme crecimiento interanual en su base de clientes, consumo de contenido y audiencia. El contenido que ofrece goza de una gran demanda por parte de sus espectadores. Desde Love Island hasta Coronation Street y la Copa del Mundo, su audiencia puede pasar de unos pocos espectadores a millones en cuestión de segundos. Por tanto, la empresa necesita asegurarse de que pueden escalar rápidamente y ofrecer experiencias excepcionales a la base de usuarios de rápido crecimiento que disfruta de su contenido en streaming. Su marca depende de ello. Por eso, Akamai permite a ITV satisfacer las expectativas de los consumidores con Akamai Intelligent Edge Platform, que ofrece una capacidad de ampliación masiva, seguridad y un rendimiento sin igual, junto con la capacidad de ofrecer los eventos online más importantes a millones de espectadores al mismo tiempo.
Acerca de ITV
ITV es una cadena con producción propia y la mayor red de televisión comercial del Reino Unido. Ofrece programas de televisión populares, como grandes espectáculos, dramas originales, deportes destacados, programas de telerrealidad relevantes y noticias independientes. Controla un grupo de canales, incluidos ITV, ITVBe, ITV2, ITV3, ITV4 e CITV, que son de emisión en abierto. ITV también ofrece su programación a través de ITV Hub, dispositivos móviles, vídeo a la carta y plataformas de terceros. Cuenta con una creciente actividad directa al consumidor en SVOD, concursos, eventos en directo, pago por visionado y merchandising, lo que impulsa su valor gracias a la creciente disposición de los consumidores a interactuar con las marcas. ITV también ha anunciado sus planes para lanzar BritBox, un nuevo servicio SVOD, con la BBC, que ofrece una colección inigualable de series originales y recopilatorios británicos a los espectadores. ITV Studios es un negocio de producción global que crea y vende programas y formatos desde sus oficinas en el Reino Unido, EE. UU., Australia, Francia, Alemania, Italia, los países nórdicos y los Países Bajos. Es la mayor y más exitosa empresa de producción comercial del Reino Unido y la mayor productora independiente de programas sin guionizar de EE. UU., mientras que ITV Studios Global Entertainment es una de las principales empresas de distribución internacional.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.