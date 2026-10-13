ITV ist ein integrierter Produktionssender und verfügt über das größte Netzwerk kommerzieller Fernsehsender in Großbritannien. Das Angebot an beliebten Fernsehformaten reicht von gigantischen Unterhaltungsevents bis hin zu Originalspielfilmen, großen Sportereignissen, historischen Dokumentationen und unabhängigen Nachrichten. Der Sender betreibt eine ganze Reihe von Kanälen, unter anderem ITV, ITVBe, ITV2, ITV3 und ITV4 und CITV, die frei zugänglich sind. Zudem sind die Inhalte von ITV auch auf dem ITV-Hub, auf mobilen Geräten, per Video-on-Demand und auf Plattformen von Drittanbietern verfügbar. Darüber hinaus wachsen der DTC-Betrieb über SVOD-Services und das Angebot an Gewinnspielen, Liveveranstaltungen, Pay-per-View und Merchandise, wodurch das Interesse der Kunden an diesen Marken stetig zunimmt. ITV hat außerdem angekündigt, mit der BBC einen neuen SVOD-Service unter dem Namen BritBox einzuführen, um Zuschauern eine einzigartige Sammlung britischer Boxsets und Originalserien anzubieten. ITV Studios ist ein globales Produktionsunternehmen, das Programme und Formate in seinen Niederlassungen in Großbritannien, den USA, Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Skandinavien und den Niederlanden erstellt und verkauft. ITV Studios Global Entertainment ist ein führender internationaler Medienkonzern mit dem größten und erfolgreichsten kommerziellen Produktionsunternehmen in Großbritannien und dem größten unabhängigen Indie-Programm in den USA.