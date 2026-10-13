ITV ist ein großer kommerzieller Fernsehsender in Großbritannien, der ein enormes Jahreswachstum verzeichnen konnte, sowohl bei der Anzahl seiner registrierten Nutzer als auch bei der Nutzung seiner Inhalte und den Zuschauerzahlen. Die angebotenen Inhalte erfreuen sich bei den Zuschauern hoher Beliebtheit. Von der Dating-Reality-Show „Love Island“ über die Serie „Coronation Street“ bis hin zu Übertragungen von Weltmeisterschaften – die Zuschauerzahlen können in Sekundenschnelle von einigen wenigen auf Millionen steigen. Daher muss ITV schnell reagieren können, um der rasant wachsenden Nutzerbasis, die seine Inhalte streamt, außergewöhnliche Erlebnisse zu bieten. Dies ist entscheidend für das Image seiner Marke. Mit der Akamai Intelligent Edge Platform, die eine enorme Skalierbarkeit, Sicherheit und beispiellose Performance bietet, kann ITV große Online-Events für Millionen von Zuschauern bereitstellen und dabei die Erwartungen seiner Kunden erfüllen.
Über ITV
ITV ist ein integrierter Produktionssender und verfügt über das größte Netzwerk kommerzieller Fernsehsender in Großbritannien. Das Angebot an beliebten Fernsehformaten reicht von gigantischen Unterhaltungsevents bis hin zu Originalspielfilmen, großen Sportereignissen, historischen Dokumentationen und unabhängigen Nachrichten. Der Sender betreibt eine ganze Reihe von Kanälen, unter anderem ITV, ITVBe, ITV2, ITV3 und ITV4 und CITV, die frei zugänglich sind. Zudem sind die Inhalte von ITV auch auf dem ITV-Hub, auf mobilen Geräten, per Video-on-Demand und auf Plattformen von Drittanbietern verfügbar. Darüber hinaus wachsen der DTC-Betrieb über SVOD-Services und das Angebot an Gewinnspielen, Liveveranstaltungen, Pay-per-View und Merchandise, wodurch das Interesse der Kunden an diesen Marken stetig zunimmt. ITV hat außerdem angekündigt, mit der BBC einen neuen SVOD-Service unter dem Namen BritBox einzuführen, um Zuschauern eine einzigartige Sammlung britischer Boxsets und Originalserien anzubieten. ITV Studios ist ein globales Produktionsunternehmen, das Programme und Formate in seinen Niederlassungen in Großbritannien, den USA, Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Skandinavien und den Niederlanden erstellt und verkauft. ITV Studios Global Entertainment ist ein führender internationaler Medienkonzern mit dem größten und erfolgreichsten kommerziellen Produktionsunternehmen in Großbritannien und dem größten unabhängigen Indie-Programm in den USA.
Über Akamai
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