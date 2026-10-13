ITV는 가입자 수, 콘텐츠 소비, 시청률 부문에서 매년 높은 성장세를 보이고 있는 영국 최대 규모의 민영 방송국입니다. ITV가 전송하는 콘텐츠는 현재 시청자 사이에서 큰 인기를 끌고 있습니다. 러브 아일랜드(Love Island), 코로네이션 스트리트(Coronation Street), 월드컵(World Cup)에 이르기까지 ITV의 다양한 프로그램의 시청자 수는 순식간에 수백만 명으로 증가했습니다. 이에 ITV는 자사의 콘텐츠를 스트리밍하는 사용자층의 빠른 증가를 수용할 수 있도록 신속하게 확장하고 이들에게 최상의 경험을 제공할 수 있어야 합니다. 브랜드의 성패가 여기에 달려있기 때문입니다. Akamai는 탁월한 확장성, 보안, 독보적인 성능은 물론이고 수백만 명의 시청자에게 대규모 온라인 이벤트를 동시에 제공할 수 있는 능력을 갖춘 Akamai Intelligent Edge Platform을 통해 ITV가 소비자의 기대를 충족할 수 있도록 지원합니다.
ITV 소개
ITV는 영국 내 최대 민영 텔레비전 네트워크이자 제작사 겸 방송국입니다. 주요 엔터테인먼트 이벤트부터 오리지널 드라마, 인기 스포츠는 물론이고 자연 다큐멘터리 시리즈와 독자적인 뉴스까지 제공하며 큰 인기를 끌고 있습니다. ITV, ITVBe, ITV2, ITV3, ITV4, CITV의 방송 채널을 운영하며 무료로 시청 가능합니다. ITV는 ITV Hub, 모바일 디바이스, 온디맨드 VOD, 써드파티 플랫폼을 통해서 프로그램을 제공합니다. 또한 SVOD, 경연대회, 라이브 이벤트, PPV(Pay per View), 관련 상품에 대한 D2C(Direct-to-Consumer) 운영을 늘려감에 따라 브랜드에 대한 소비자의 참여도를 높이고 이를 통한 가치를 실현하고 있습니다. ITV는 BBC와 함께 새로운 SVOD 서비스인 BritBox의 출시 계획을 발표한 바 있으며, BritBox를 통해 다양한 영국 TV 프로그램 박스세트와 오리지널 시리즈로 구성된 독보적인 컬렉션을 제공할 예정입니다. 글로벌 프로덕션 자회사인 ITV Studios는 영국, 미국, 호주, 프랑스, 독일, 이탈리아, 북유럽, 네덜란드에 지사를 두고 있으며 다양한 프로그램과 포맷을 제작 및 판매합니다. 영국 내에서 가장 규모가 크고 성공적인 민영 제작사이자 미국 내 최대 규모의 비대본 엔터테인먼트 전문 독립 제작사입니다. ITV Studios Global Entertainment는 업계 최고의 국제 배급사입니다.
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.