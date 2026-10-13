ITV는 영국 내 최대 민영 텔레비전 네트워크이자 제작사 겸 방송국입니다. 주요 엔터테인먼트 이벤트부터 오리지널 드라마, 인기 스포츠는 물론이고 자연 다큐멘터리 시리즈와 독자적인 뉴스까지 제공하며 큰 인기를 끌고 있습니다. ITV, ITVBe, ITV2, ITV3, ITV4, CITV의 방송 채널을 운영하며 무료로 시청 가능합니다. ITV는 ITV Hub, 모바일 디바이스, 온디맨드 VOD, 써드파티 플랫폼을 통해서 프로그램을 제공합니다. 또한 SVOD, 경연대회, 라이브 이벤트, PPV(Pay per View), 관련 상품에 대한 D2C(Direct-to-Consumer) 운영을 늘려감에 따라 브랜드에 대한 소비자의 참여도를 높이고 이를 통한 가치를 실현하고 있습니다. ITV는 BBC와 함께 새로운 SVOD 서비스인 BritBox의 출시 계획을 발표한 바 있으며, BritBox를 통해 다양한 영국 TV 프로그램 박스세트와 오리지널 시리즈로 구성된 독보적인 컬렉션을 제공할 예정입니다. 글로벌 프로덕션 자회사인 ITV Studios는 영국, 미국, 호주, 프랑스, 독일, 이탈리아, 북유럽, 네덜란드에 지사를 두고 있으며 다양한 프로그램과 포맷을 제작 및 판매합니다. 영국 내에서 가장 규모가 크고 성공적인 민영 제작사이자 미국 내 최대 규모의 비대본 엔터테인먼트 전문 독립 제작사입니다. ITV Studios Global Entertainment는 업계 최고의 국제 배급사입니다.