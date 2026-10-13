Jam City 是移动娱乐领域的全球领导者，为全球数百万玩家提供社交游戏体验。Jam City 由 MySpace 联合创始人兼 CEO Chris DeWolfe 以及前 20th Century Fox 高管 Josh Yguado 于 2010 年创立。Jam City 是一家创意巨头，支持开发了部分颇具盈利能力和持久性的手机社交游戏，包括 Cookie Jam（Facebook“年度游戏”获奖作品）和 Panda Pop。Jam City 是好莱坞的首选工作室，该公司为标志性的娱乐品牌（包括《哈利波特》、《恶搞之家》和《复仇者联盟》）开发了身临其境、叙事丰富的手机游戏。Jam City 在洛杉矶（总部）、旧金山、圣地亚哥、波哥大和布宜诺斯艾利斯的工作室拥有 500 名员工。Jam City 团队以创意卓越和技术创新而著称，擅长包括故事叙述、数据科学和观众分析等关键领域。