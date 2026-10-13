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Jam City

Akamai 帮助 Jam City 通过快速游戏下载来吸引玩家。

Jam City 徽标

地点

美国加利福尼亚州卡尔弗城 https://www.jamcity.com/

行业

出海游戏

产品

Download Delivery Edge DNS

Jam City 简介

Jam City 是移动娱乐领域的全球领导者，为全球数百万玩家提供社交游戏体验。Jam City 由 MySpace 联合创始人兼 CEO Chris DeWolfe 以及前 20th Century Fox 高管 Josh Yguado 于 2010 年创立。Jam City 是一家创意巨头，支持开发了部分颇具盈利能力和持久性的手机社交游戏，包括 Cookie Jam（Facebook“年度游戏”获奖作品）和 Panda Pop。Jam City 是好莱坞的首选工作室，该公司为标志性的娱乐品牌（包括《哈利波特》、《恶搞之家》和《复仇者联盟》）开发了身临其境、叙事丰富的手机游戏。Jam City 在洛杉矶（总部）、旧金山、圣地亚哥、波哥大和布宜诺斯艾利斯的工作室拥有 500 名员工。Jam City 团队以创意卓越和技术创新而著称，擅长包括故事叙述、数据科学和观众分析等关键领域。

关于 Akamai

Akamai 是一家致力于为 AI 驱动的世界提供动力与安全防护的云服务公司。我们的云计算平台将高性能云计算从核心扩展至边缘，助力企业构建并扩展下一代 AI 应用，同时提供全面的多层安全防护，守护企业免受不断演变的网络威胁侵扰。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zhakamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。

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