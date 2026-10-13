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Jam City

Akamai ayuda a Jam City a mantener el interés de sus jugadores con descargas de juegos rápidas.

Logotipo de Jam City

Ubicación

Culver City, California, Estados Unidos https://www.jamcity.com/

Sector

Videojuegos

Productos

Download Delivery Edge DNS

Acerca de Jam City

Jam City es líder mundial en entretenimiento móvil y ofrece experiencias con juegos sociales a millones de jugadores de todo el mundo. Fue fundada en 2010 por Chris DeWolfe, cofundador y director ejecutivo de MySpace, y Josh Yguado, antiguo directivo de 20th Century Fox. Jam City es el portento creativo que está detrás de algunas de las franquicias de juegos sociales para dispositivos móviles más sólidas y de mayor recaudación, como Cookie Jam (ganadora del premio al mejor juego del año de Facebook) y Panda Pop. Es el estudio de referencia en Hollywood y ha desarrollado juegos móviles inmersivos y con grandes historias en torno a marcas de entretenimiento emblemáticas, como Harry Potter, Padre de Familia o Los Vengadores de Marvel. Jam City cuenta con 500 empleados distribuidos entre los estudios de Los Ángeles (donde tiene su sede), San Francisco, San Diego, Bogotá y Buenos Aires. El equipo de Jam City es conocido por su excelencia creativa e innovación tecnológica en áreas clave que incluyen la narración, el análisis de datos y el conocimiento del público.

Acerca de Akamai

Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.

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