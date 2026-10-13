Jam City es líder mundial en entretenimiento móvil y ofrece experiencias con juegos sociales a millones de jugadores de todo el mundo. Fue fundada en 2010 por Chris DeWolfe, cofundador y director ejecutivo de MySpace, y Josh Yguado, antiguo directivo de 20th Century Fox. Jam City es el portento creativo que está detrás de algunas de las franquicias de juegos sociales para dispositivos móviles más sólidas y de mayor recaudación, como Cookie Jam (ganadora del premio al mejor juego del año de Facebook) y Panda Pop. Es el estudio de referencia en Hollywood y ha desarrollado juegos móviles inmersivos y con grandes historias en torno a marcas de entretenimiento emblemáticas, como Harry Potter, Padre de Familia o Los Vengadores de Marvel. Jam City cuenta con 500 empleados distribuidos entre los estudios de Los Ángeles (donde tiene su sede), San Francisco, San Diego, Bogotá y Buenos Aires. El equipo de Jam City es conocido por su excelencia creativa e innovación tecnológica en áreas clave que incluyen la narración, el análisis de datos y el conocimiento del público.