Jam Cityはモバイルエンターテインメントの世界的リーダーであり、世界のプレイヤーにソーシャルゲーム体験を提供しています。Jam Cityは、MySpaceの共同設立者でありCEOでもあるChris DeWolfe氏と20th Century Foxの元エグゼクティブJosh Yguado氏により、2010年に創設されました。Jam Cityは、Cookie Jam（Facebookの「Game of the Year」を獲得）やPanda Popなど、最高の収益と継続性を誇るモバイル・ソーシャル・ゲーム・シリーズを擁し、独創力あふれたビジネスを展開している大規模企業です。同社はハリウッドを支えるスタジオでもあり、Harry Potter、Family Guy、Marvel Avengersなど、代表的なエンターテインメントブランドに関連したさまざまな没入型ナラティブ・モバイル・ゲームを開発してきました。ロサンゼルス（本社）、サンフランシスコ、サンディエゴ、ボゴタ、ブエノスアイレスのスタジオに500人の従業員を抱えています。Jam Cityのチームは、ストーリーテリング、データサイエンス、視聴者に関する知見などの主要分野において、その優れた創造力と技術開発で知られています。