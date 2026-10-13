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Jam City

Jam CityはAkamaiを利用することでゲームダウンロードが高速になり、プレイヤーの関心を維持できています。

Jam Cityのロゴ

所在地

米国、カリフォルニア州カルバーシティー https://www.jamcity.com/

業種

ゲーム業界

製品

Download Delivery Edge DNS

Jam Cityについて

Jam Cityはモバイルエンターテインメントの世界的リーダーであり、世界のプレイヤーにソーシャルゲーム体験を提供しています。Jam Cityは、MySpaceの共同設立者でありCEOでもあるChris DeWolfe氏と20th Century Foxの元エグゼクティブJosh Yguado氏により、2010年に創設されました。Jam Cityは、Cookie Jam（Facebookの「Game of the Year」を獲得）やPanda Popなど、最高の収益と継続性を誇るモバイル・ソーシャル・ゲーム・シリーズを擁し、独創力あふれたビジネスを展開している大規模企業です。同社はハリウッドを支えるスタジオでもあり、Harry Potter、Family Guy、Marvel Avengersなど、代表的なエンターテインメントブランドに関連したさまざまな没入型ナラティブ・モバイル・ゲームを開発してきました。ロサンゼルス（本社）、サンフランシスコ、サンディエゴ、ボゴタ、ブエノスアイレスのスタジオに500人の従業員を抱えています。Jam Cityのチームは、ストーリーテリング、データサイエンス、視聴者に関する知見などの主要分野において、その優れた創造力と技術開発で知られています。

Akamaiについて

Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。

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