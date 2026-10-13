Jam City는 모바일 엔터테인먼트의 글로벌 리더로, 전 세계 수백만 명의 플레이어를 대상으로 소셜 게임 경험을 제공합니다. Jam City는 2010년에 MySpace 공동 창업자 겸 CEO 크리스 디월프(Chris DeWolfe)와 20th Century Fox 전임 경영진 조쉬 이구아도(Josh Yguado)에 의해 설립되었습니다. Jam City는 Cookie Jam(Facebook의 ‘올해의 게임’ 수상작), Panda Pop 등 최고 수익을 거두며 꾸준히 사랑받는 소셜 게임 프랜차이즈로 유명한 창의적인 게임 회사입니다. Jam City는 할리우드의 단골 스튜디오로서 해리포터, 패밀리 가이, 마블 어벤져스를 비롯한 유명 엔터테인먼트 브랜드를 위해 서사적이고 풍부한 스토리의 몰입형 모바일 게임을 개발해 왔습니다. 로스앤젤레스에 본사를 둔 Jam City는 샌프란시스코, 샌디에이고, 보고타, 부에노스아이레스에서 여러 스튜디오를 운영하면서 500명의 직원을 보유하고 있습니다. Jam City 팀은 스토리텔링, 데이터 과학, 시청자 인사이트 등 주요 영역에서 탁월한 창의력과 기술적 혁신을 인정받고 있습니다.
Jam City 정보
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.