Jam City는 모바일 엔터테인먼트의 글로벌 리더로, 전 세계 수백만 명의 플레이어를 대상으로 소셜 게임 경험을 제공합니다. Jam City는 2010년에 MySpace 공동 창업자 겸 CEO 크리스 디월프(Chris DeWolfe)와 20th Century Fox 전임 경영진 조쉬 이구아도(Josh Yguado)에 의해 설립되었습니다. Jam City는 Cookie Jam(Facebook의 ‘올해의 게임’ 수상작), Panda Pop 등 최고 수익을 거두며 꾸준히 사랑받는 소셜 게임 프랜차이즈로 유명한 창의적인 게임 회사입니다. Jam City는 할리우드의 단골 스튜디오로서 해리포터, 패밀리 가이, 마블 어벤져스를 비롯한 유명 엔터테인먼트 브랜드를 위해 서사적이고 풍부한 스토리의 몰입형 모바일 게임을 개발해 왔습니다. 로스앤젤레스에 본사를 둔 Jam City는 샌프란시스코, 샌디에이고, 보고타, 부에노스아이레스에서 여러 스튜디오를 운영하면서 500명의 직원을 보유하고 있습니다. Jam City 팀은 스토리텔링, 데이터 과학, 시청자 인사이트 등 주요 영역에서 탁월한 창의력과 기술적 혁신을 인정받고 있습니다.