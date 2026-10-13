Jam City est l'un des leaders mondiaux du divertissement mobile, offrant des expériences de jeu social à des millions de joueurs à travers le monde. La société Jam City a été fondée en 2010 par Chris DeWolfe, cofondateur et PDG de MySpace et par Josh Yguado, ancien dirigeant de 20th Century Fox. On doit à Jam City certaines des franchises de jeux sociaux pour mobile les plus lucratives et les plus durables, parmi lesquelles Cookie Jam (lauréat du titre de Meilleur jeu de l'année de Facebook) et Panda Pop. Jam City est devenu le studio fétiche de Hollywood en développant des jeux mobiles proposant des graphismes immersifs et une grande richesse narrative basés sur des licences emblématiques telles que Harry Potter, Les Griffin et Marvel Avengers. Jam City compte 500 employés répartis dans ses différents studios de Los Angeles (siège de la société), San Francisco, San Diego, Bogotá et Buenos Aires. L'équipe de Jam City est reconnue pour son excellence créative et son innovation technologique dans des domaines clés, comme l'art de raconter des histoires, la science des données et les informations stratégiques sur les audiences.