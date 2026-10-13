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Jam City

A Akamai ajuda a Jam City a manter seus jogadores envolvidos com downloads rápidos de jogos.

Logotipo da Jam City

Localização

Culver City, Califórnia, Estados Unidos https://www.jamcity.com/

Setor

Jogos

Produtos

Download Delivery Edge DNS

Sobre a Jam City

A Jam City é líder global em entretenimento móvel, oferecendo experiências de jogos sociais para milhões de jogadores em todo o mundo. A Jam City foi fundada em 2010 pelo cofundador e CEO do MySpace, Chris DeWolfe, e pelo ex-executivo da 20th Century Fox, Josh Yguado. A Jam City é a força criativa por trás de algumas das franquias de jogos sociais mais lucrativas e duradouras para dispositivos móveis, incluindo Cookie Jam (vencedor do "Jogo do Ano" no Facebook) e Panda Pop. A Jam City é o estúdio ideal para Hollywood, tendo desenvolvido jogos para celular imersivos e narrativos em torno de marcas icônicas de entretenimento, incluindo Harry Potter, Family Guy e Marvel Vingadores. A Jam City tem 500 funcionários em estúdios em Los Angeles (matriz), São Francisco, San Diego, Bogotá e Buenos Aires. A equipe da Jam City é conhecida por sua excelência criativa e inovação tecnológica em áreas-chave, como storytelling, data science e insights sobre o público.

Sobre a Akamai

A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.

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