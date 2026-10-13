Jam City ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich mobiler Unterhaltung und stellt Social-Gaming-Erlebnisse für Millionen von Spielern auf der ganzen Welt bereit. Es wurde 2010 von MySpace-Mitbegründer und CEO Chris DeWolfe und dem ehemaligen 20th Century Fox-Manager Josh Yguado gegründet. Jam City ist die kreative Kraft hinter einigen der beliebtesten und langlebigsten Social-Gaming-Franchises für Mobilgeräte, darunter Cookie Jam („Spiel des Jahres“ auf Facebook) und Panda Pop. Das Studio gilt als erste Adresse in Hollywood und hat packende, storyintensive mobile Spiele rund um bekannte Unterhaltungsmarken wie Harry Potter, Family Guy und Marvel Avengers entwickelt. Jam City beschäftigt 500 Mitarbeiter in den Studios in Los Angeles (Hauptsitz), San Francisco, San Diego, Bogotá und Buenos Aires. Das Jam City-Team ist bekannt für seine kreative Exzellenz und technologische Innovation in Schlüsselbereichen wie Storytelling, Data Science und Zielgruppenkenntnis.