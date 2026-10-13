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Background

MCNC 与 Akamai 合作，帮助北卡罗来纳州公共部门组织提高安全性并降低风险。

MCNC 的许多客户的安全人员都非常有限，通过与 Akamai 携手合作，MCNC 得以为其客户提供安全服务

 

MCNC 徽标

地点

北卡罗来纳州三角研究园区 https://www.mcnc.org/

行业

公共部门

产品

Secure Internet Access Enterprise

作为一个区域教育网络，MCNC 为北卡罗来纳州公共部门组织提供连接、IT 服务和安全服务。它与 Akamai 合作，为其客户提供基于 DNS 的安全服务，以帮助他们改善安全态势，主动保护他们免受恶意软件、勒索软件、网络钓鱼和 DNS 数据外泄攻击的威胁。由于 MCNC 的许多客户只有有限的安全人员，因此 Akamai 的Secure Internet Access Enterprise 是非常适合他们的解决方案，因为它无需安装任何硬件或软件，并且可在 30 分钟内完成部署并提供保护。

MCNC 简介

MCNC 是一个非营利性、以客户为中心的组织，拥有并运营北卡罗来纳州研究和教育网络 (NCREN)。凭借超过 35 年的创新，MCNC 继续为北卡罗来纳州的教育、研究、图书馆、医疗保健、公共安全和其他社区主力机构提供高性能技术服务。如需了解详情，请访问 www.mcnc.org

关于 Akamai

Akamai 是一家致力于为 AI 驱动的世界提供动力与安全防护的云服务公司。我们的云计算平台将高性能云计算从核心扩展至边缘，助力企业构建并扩展下一代 AI 应用，同时提供全面的多层安全防护，守护企业免受不断演变的网络威胁侵扰。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zhakamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。

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