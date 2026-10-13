作为一个区域教育网络，MCNC 为北卡罗来纳州公共部门组织提供连接、IT 服务和安全服务。它与 Akamai 合作，为其客户提供基于 DNS 的安全服务，以帮助他们改善安全态势，主动保护他们免受恶意软件、勒索软件、网络钓鱼和 DNS 数据外泄攻击的威胁。由于 MCNC 的许多客户只有有限的安全人员，因此 Akamai 的Secure Internet Access Enterprise 是非常适合他们的解决方案，因为它无需安装任何硬件或软件，并且可在 30 分钟内完成部署并提供保护。