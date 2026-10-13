作为一个区域教育网络，MCNC 为北卡罗来纳州公共部门组织提供连接、IT 服务和安全服务。它与 Akamai 合作，为其客户提供基于 DNS 的安全服务，以帮助他们改善安全态势，主动保护他们免受恶意软件、勒索软件、网络钓鱼和 DNS 数据外泄攻击的威胁。由于 MCNC 的许多客户只有有限的安全人员，因此 Akamai 的Secure Internet Access Enterprise 是非常适合他们的解决方案，因为它无需安装任何硬件或软件，并且可在 30 分钟内完成部署并提供保护。
MCNC 简介
MCNC 是一个非营利性、以客户为中心的组织，拥有并运营北卡罗来纳州研究和教育网络 (NCREN)。凭借超过 35 年的创新，MCNC 继续为北卡罗来纳州的教育、研究、图书馆、医疗保健、公共安全和其他社区主力机构提供高性能技术服务。如需了解详情，请访问 www.mcnc.org。
关于 Akamai
Akamai 是一家致力于为 AI 驱动的世界提供动力与安全防护的云服务公司。我们的云计算平台将高性能云计算从核心扩展至边缘，助力企业构建并扩展下一代 AI 应用，同时提供全面的多层安全防护，守护企业免受不断演变的网络威胁侵扰。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。