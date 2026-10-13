MCNC는 노스캐롤라이나의 공공 부문 기관을 위한 연결·IT·보안 서비스를 제공하는 지역 교육 네트워크입니다. 고객의 보안 체계를 개선하고 멀웨어, 랜섬웨어, 피싱, DNS 데이터 유출로부터 고객을 선제적으로 보호하는 DNS 기반 보안 서비스를 제공하기 위해 Akamai와 협력하고 있습니다. MCNC의 고객들은 대부분 보안 담당 직원이 부족하기 때문에 하드웨어나 소프트웨어 설치 없이 30분 내에 배포와 보안이 가능한 Akamai의 Secure Internet Access Enterprise가 최적의 솔루션입니다.
MCNC 소개
MCNC는 고객 중심적인 비영리 기관으로, 노스캐롤라이나 연구 및 교육 네트워크(NCREN)를 소유하고 운영합니다. 35년 이상의 혁신을 기반으로 노스캐롤라이나 전역의 교육, 연구, 도서관, 의료, 공공 안전, 기타 지역사회 대표 기관에 고성능 기술 서비스를 지속적으로 제공하고 있습니다. www.mcnc.org
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.