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Background

MCNC는 Akamai와의 협력을 통해 노스캐롤라이나 공공 부문 기관의 보안을 개선하고 리스크를 경감합니다.

MCNC는 Akamai와의 협력을 통해 보안 담당 직원이 부족한 고객에게 보안 서비스를 제공하고 있습니다.

 

MCNC 로고

위치

미국 노스캐롤라이나 리서치 트라이앵글 파크 https://www.mcnc.org/

업종

공공 부문

제품

Secure Internet Access Enterprise

MCNC는 노스캐롤라이나의 공공 부문 기관을 위한 연결·IT·보안 서비스를 제공하는 지역 교육 네트워크입니다. 고객의 보안 체계를 개선하고 멀웨어, 랜섬웨어, 피싱, DNS 데이터 유출로부터 고객을 선제적으로 보호하는 DNS 기반 보안 서비스를 제공하기 위해 Akamai와 협력하고 있습니다. MCNC의 고객들은 대부분 보안 담당 직원이 부족하기 때문에 하드웨어나 소프트웨어 설치 없이 30분 내에 배포와 보안이 가능한 Akamai의 Secure Internet Access Enterprise가 최적의 솔루션입니다.

MCNC 소개

MCNC는 고객 중심적인 비영리 기관으로, 노스캐롤라이나 연구 및 교육 네트워크(NCREN)를 소유하고 운영합니다. 35년 이상의 혁신을 기반으로 노스캐롤라이나 전역의 교육, 연구, 도서관, 의료, 공공 안전, 기타 지역사회 대표 기관에 고성능 기술 서비스를 지속적으로 제공하고 있습니다. www.mcnc.org

Akamai 소개

Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.

관련 고객 사례

보안

Ryt Bank

Ryt Bank는 Akamai 솔루션을 활용해 클라우드 전환을 진행한 후 API 가시성을 개선하고, 컴플라이언스를 강화하며, 리스크를 줄이는 데 성공했습니다.

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Bradesco Bank

Bradesco는 Akamai 보안 솔루션을 도입해 AI 기반 위협에 선제적으로 대응하고, 고객 경험을 개선하며, 비용을 절감했습니다.

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Commerzbank

Commerzbank는 Akamai API Security의 선제적 위협 탐지 및 고성능 API 제어 기능으로 월간 60억 건의 API 호출을 보호했습니다.

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