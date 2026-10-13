MCNC는 노스캐롤라이나의 공공 부문 기관을 위한 연결·IT·보안 서비스를 제공하는 지역 교육 네트워크입니다. 고객의 보안 체계를 개선하고 멀웨어, 랜섬웨어, 피싱, DNS 데이터 유출로부터 고객을 선제적으로 보호하는 DNS 기반 보안 서비스를 제공하기 위해 Akamai와 협력하고 있습니다. MCNC의 고객들은 대부분 보안 담당 직원이 부족하기 때문에 하드웨어나 소프트웨어 설치 없이 30분 내에 배포와 보안이 가능한 Akamai의 Secure Internet Access Enterprise가 최적의 솔루션입니다.