MCNCは、ノースカロライナの公共組織向けに、接続、ITサービス、セキュリティサービスを提供する地域教育ネットワークです。MCNCはAkamaiとの協力のもと、顧客のセキュリティ対策強化、およびマルウェア、ランサムウェア、フィッシング、DNSデータ窃盗に対する事前対応型の保護のために、DNSベースのセキュリティサービスを提供しています。MCNCの顧客の多くはセキュリティ担当者が限られているため、ハードウェアやソフトウェアをインストールする必要がなく、30分以内に展開して保護を開始できるAkamai Secure Internet Access Enterpriseは、最適なソリューションです。
MCNCについて
MCNCはNorth Carolina Research and Education Network（NCREN）を所有・運営する、顧客重視の非営利組織です。35年を超えるイノベーションの実績を持つMCNCは、ノースカロライナ州全域の教育・研究機関、図書館、医療機関、公安機関をはじめとする地域の中核機関に、高パフォーマンスのテクノロジーサービスを提供し続けています。www.mcnc.org
Akamaiについて
Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。