MCNCは、ノースカロライナの公共組織向けに、接続、ITサービス、セキュリティサービスを提供する地域教育ネットワークです。MCNCはAkamaiとの協力のもと、顧客のセキュリティ対策強化、およびマルウェア、ランサムウェア、フィッシング、DNSデータ窃盗に対する事前対応型の保護のために、DNSベースのセキュリティサービスを提供しています。MCNCの顧客の多くはセキュリティ担当者が限られているため、ハードウェアやソフトウェアをインストールする必要がなく、30分以内に展開して保護を開始できるAkamai Secure Internet Access Enterpriseは、最適なソリューションです。