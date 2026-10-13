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Background

MCNCは、ノースカロライナの公共部門のセキュリティ強化とリスク低減のために、Akamaiと協力して活動しています。

MCNCは、Akamaiと提携することで、自社の顧客にセキュリティサービスを提供していますが、その多くはセキュリティスタッフの数が限られています MCNCの顧客の多くは、セキュリティにかけるスタッフが不足しており

 

MCNCのロゴ

所在地

ノースカロライナ州リサーチ・トライアングル・パーク https://www.mcnc.org/

業種

公共部門

製品

Secure Internet Access Enterprise

MCNCは、ノースカロライナの公共組織向けに、接続、ITサービス、セキュリティサービスを提供する地域教育ネットワークです。MCNCはAkamaiとの協力のもと、顧客のセキュリティ対策強化、およびマルウェア、ランサムウェア、フィッシング、DNSデータ窃盗に対する事前対応型の保護のために、DNSベースのセキュリティサービスを提供しています。MCNCの顧客の多くはセキュリティ担当者が限られているため、ハードウェアやソフトウェアをインストールする必要がなく、30分以内に展開して保護を開始できるAkamai Secure Internet Access Enterpriseは、最適なソリューションです。

MCNCについて

MCNCはNorth Carolina Research and Education Network（NCREN）を所有・運営する、顧客重視の非営利組織です。35年を超えるイノベーションの実績を持つMCNCは、ノースカロライナ州全域の教育・研究機関、図書館、医療機関、公安機関をはじめとする地域の中核機関に、高パフォーマンスのテクノロジーサービスを提供し続けています。www.mcnc.org

Akamaiについて

Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。

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