MCNC é uma rede regional educacional que fornece conectividade, serviços de TI e de segurança para organizações do setor público na Carolina do Norte. Trabalhou com a Akamai para fornecer um serviço de segurança baseado em DNS a seus clientes, a fim de ajudá-los a melhorar sua postura de segurança e protegê-los proativamente contra ataques malware, ransomware, phishing e ataques de exfiltração de dados DNS. Como muitos clientes da MCNC têm uma equipe de segurança limitada, o Secure Internet Access Enterprise da Akamai é uma excelente solução para eles, pois ele não exige a instalação de hardware nem de software e pode ser implantado e oferecer proteção em 30 minutos.