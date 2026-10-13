MCNC é uma rede regional educacional que fornece conectividade, serviços de TI e de segurança para organizações do setor público na Carolina do Norte. Trabalhou com a Akamai para fornecer um serviço de segurança baseado em DNS a seus clientes, a fim de ajudá-los a melhorar sua postura de segurança e protegê-los proativamente contra ataques malware, ransomware, phishing e ataques de exfiltração de dados DNS. Como muitos clientes da MCNC têm uma equipe de segurança limitada, o Secure Internet Access Enterprise da Akamai é uma excelente solução para eles, pois ele não exige a instalação de hardware nem de software e pode ser implantado e oferecer proteção em 30 minutos.
Sobre a MCNC
A MCNC é uma organização sem fins lucrativos e focada no cliente que possui e opera a NCREN (North Carolina Research and Education Network). Com mais de 35 anos de inovação, o MCNC continua a fornecer serviços de tecnologia de alto desempenho para educação, pesquisa, bibliotecas, saúde, segurança pública e outras instituições âncora comunitárias em toda a Carolina do Norte. www.mcnc.org
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.