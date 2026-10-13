MCNC est un réseau d'éducation régional qui fournit des services de connectivité, d'informatique et de sécurité aux organisations du secteur public en Caroline du Nord. Grâce à Akamai, MCNC offre à ses clients un service de sécurité DNS afin de les aider à renforcer leurs défenses et de les protéger de manière proactive contre les logiciels malveillants, les ransomwares, l'hameçonnage et l'exfiltration de données DNS. Comme de nombreux clients de MCNC disposent d'une équipe de sécurité réduite, Secure Internet Access Enterprise d'Akamai constitue une excellente solution, car elle ne nécessite aucune installation matérielle ou logicielle, et peut être déployée et assurer une protection en moins de 30 minutes.