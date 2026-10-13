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Background

MCNC travaille en collaboration avec Akamai pour améliorer la sécurité et réduire les risques pour les organisations du secteur public de Caroline du Nord.

En collaboration avec Akamai, MCNC fournit des services de sécurité à ses clients, dont la plupart disposent d'un personnel de sécurité limité

 

Logo MCNC

Localisation géographique

Research Triangle Park, Caroline du Nord, États-Unis https://www.mcnc.org/

Secteur

Secteur public

Produits

Secure Internet Access Enterprise

MCNC est un réseau d'éducation régional qui fournit des services de connectivité, d'informatique et de sécurité aux organisations du secteur public en Caroline du Nord. Grâce à Akamai, MCNC offre à ses clients un service de sécurité DNS afin de les aider à renforcer leurs défenses et de les protéger de manière proactive contre les logiciels malveillants, les ransomwares, l'hameçonnage et l'exfiltration de données DNS. Comme de nombreux clients de MCNC disposent d'une équipe de sécurité réduite, Secure Internet Access Enterprise d'Akamai constitue une excellente solution, car elle ne nécessite aucune installation matérielle ou logicielle, et peut être déployée et assurer une protection en moins de 30 minutes.

À propos de MCNC

MCNC est une organisation à but non lucratif, axée sur le client, mais aussi propriétaire et gestionnaire du réseau de recherche et d'éducation de Caroline du Nord (NCREN). Avec plus de 35 ans d'innovation, MCNC continue à fournir des services technologiques de haute performance à l'éducation, à la recherche, aux bibliothèques, au secteur de la santé, à la sécurité publique et à d'autres institutions communautaires dans toute la Caroline du Nord. www.mcnc.org

À propos d'Akamai

Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

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