MCNC es una red regional de educación que proporciona conectividad y servicios de TI y de seguridad a las organizaciones del sector público en Carolina del Norte (EE. UU.). Ha trabajado con Akamai para ofrecer un servicio de seguridad basada en DNS que ayudara a los clientes a mejorar su estrategia de seguridad y los protegiera proactivamente contra ataques de malware, de phishing, de ransomware y de exfiltración de datos DNS. Dado que el personal de seguridad de muchos de los clientes de MCNC es reducido, la solución Akamai Secure Internet Access Enterprise es perfecta para ellos, puesto que no requiere la instalación de hardware ni de software, y se puede implementar y comenzar a ofrecer protección en menos de 30 minutos.
Acerca de MCNC
MCNC es una organización sin ánimo de lucro centrada en el cliente que posee y gestiona la red de investigación y educación de Carolina del Norte: North Carolina Research and Education Network (NCREN). Tras más de 35 años de innovación, MCNC continúa ofreciendo servicios tecnológicos de alto rendimiento aplicados a la educación, la investigación, las bibliotecas, la atención sanitaria, la seguridad pública y otras instituciones de apoyo a la comunidad en Carolina del Norte. www.mcnc.org
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.