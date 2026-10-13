MCNC es una red regional de educación que proporciona conectividad y servicios de TI y de seguridad a las organizaciones del sector público en Carolina del Norte (EE. UU.). Ha trabajado con Akamai para ofrecer un servicio de seguridad basada en DNS que ayudara a los clientes a mejorar su estrategia de seguridad y los protegiera proactivamente contra ataques de malware, de phishing, de ransomware y de exfiltración de datos DNS. Dado que el personal de seguridad de muchos de los clientes de MCNC es reducido, la solución Akamai Secure Internet Access Enterprise es perfecta para ellos, puesto que no requiere la instalación de hardware ni de software, y se puede implementar y comenzar a ofrecer protección en menos de 30 minutos.