MCNC ist ein regionales Bildungsnetzwerk, das Konnektivität, IT-Services und Sicherheitsdienste für öffentliche Einrichtungen in North Carolina bietet. In Zusammenarbeit mit Akamai hat es einen DNS-basierten Sicherheitsservice für seine Kunden bereitgestellt, um sie bei der Verbesserung ihrer Sicherheitsstrategie zu unterstützen und sie proaktiv vor Malware, Ransomware, Phishing und DNS-Datenextraktionsangriffen zu schützen. Da viele MCNC‑Kunden nur über wenig Sicherheitspersonal verfügen, ist Akamai Secure Internet Access Enterprise die ideale Lösung für sie: Für die Lösung muss keine Hardware oder Software installiert werden und sie ist innerhalb von 30 Minuten einsatzbereit.