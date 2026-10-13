MCNC ist ein regionales Bildungsnetzwerk, das Konnektivität, IT-Services und Sicherheitsdienste für öffentliche Einrichtungen in North Carolina bietet. In Zusammenarbeit mit Akamai hat es einen DNS-basierten Sicherheitsservice für seine Kunden bereitgestellt, um sie bei der Verbesserung ihrer Sicherheitsstrategie zu unterstützen und sie proaktiv vor Malware, Ransomware, Phishing und DNS-Datenextraktionsangriffen zu schützen. Da viele MCNC‑Kunden nur über wenig Sicherheitspersonal verfügen, ist Akamai Secure Internet Access Enterprise die ideale Lösung für sie: Für die Lösung muss keine Hardware oder Software installiert werden und sie ist innerhalb von 30 Minuten einsatzbereit.
Über MCNC
MCNC ist eine gemeinnützige, kundenorientierte Organisation, die das North Carolina Research and Education Network (NCREN) besitzt und betreibt. Mit über 35 Jahren Erfahrung im Bereich Innovationen bietet MCNC leistungsstarke Technologieservices für Institutionen aus den Bereichen Bildung, Forschung, Bibliothekswesen, Gesundheitswesen und öffentliche Sicherheit sowie für weitere kommunale Einrichtungen in ganz North Carolina. www.mcnc.org
Über Akamai
Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.