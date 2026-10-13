Akamai
跳转到主要内容
Akamai
登录
登录 Close
Cloud Manager
管理您的云计算服务
登录 Close
Control Center
管理您的安全和内容交付服务
Background

Natura

Natura 保护 200 多万人的网络生活。#Akamai 相伴网络生活

Natura 徽标

地点

巴西圣保罗
https://www.naturabrasil.com/

行业

商业

巴西化妆品公司 Natura，不止是电子商务服务提供商。了解 Natura 如何兼顾优质的客户体验和卓越的网络安全，保护 200 多万人的网络生活。

Natura & Co 简介

Natura & Co 拥有四个具有开拓精神、社会意识和标志性风格的全球美妆品牌，每个品牌有其独特使命和精神，但都有着一个共同目标，即塑造一个更加美好、更加关怀他人的世界。我们来自五湖四海，致力于打造谋求人类、动物和地球福祉的优质产品和体验。

关于 Akamai

Akamai 是一家致力于为 AI 驱动的世界提供动力与安全防护的云服务公司。我们的云计算平台将高性能云计算从核心扩展至边缘，助力企业构建并扩展下一代 AI 应用，同时提供全面的多层安全防护，守护企业免受不断演变的网络威胁侵扰。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zhakamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。

相关客户案例

安全性

Ryt Bank

借助 Akamai 解决方案，Ryt Bank 在迁移到云端后提升了 API 监测能力、加强了合规性并降低了风险。

阅读客户案例
安全性

Bradesco 银行

Bradesco 借助 Akamai 安全解决方案，主动防御 AI 驱动的威胁，提升客户体验，并降低了成本。

阅读客户案例
安全性

德国商业银行

德国商业银行通过部署 Akamai API Security，借助主动威胁检测和增强型 API 控制措施，成功保障每月 60 亿次 API 调用的安全。

阅读客户案例
Akamai China