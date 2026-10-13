巴西化妆品公司 Natura，不止是电子商务服务提供商。了解 Natura 如何兼顾优质的客户体验和卓越的网络安全，保护 200 多万人的网络生活。
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Natura & Co 简介
Natura & Co 拥有四个具有开拓精神、社会意识和标志性风格的全球美妆品牌，每个品牌有其独特使命和精神，但都有着一个共同目标，即塑造一个更加美好、更加关怀他人的世界。我们来自五湖四海，致力于打造谋求人类、动物和地球福祉的优质产品和体验。
关于 Akamai
Akamai 是一家致力于为 AI 驱动的世界提供动力与安全防护的云服务公司。我们的云计算平台将高性能云计算从核心扩展至边缘，助力企业构建并扩展下一代 AI 应用，同时提供全面的多层安全防护，守护企业免受不断演变的网络威胁侵扰。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。