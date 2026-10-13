Das brasilianische Kosmetikunternehmen Natura kümmert sich um mehr als nur E-Commerce. Sehen Sie sich an, wie Natura das digitale Leben von über 2 Millionen Menschen schützt, indem es außergewöhnliche Kundenerlebnisse mit überlegener Cybersicherheit in Einklang bringt.
Das brasilianische Kosmetikunternehmen Natura kümmert sich um mehr als nur E-Commerce. Sehen Sie sich an, wie Natura das digitale Leben von über 2 Millionen Menschen schützt, indem es außergewöhnliche Kundenerlebnisse mit überlegener Cybersicherheit in Einklang bringt.
Über Natura & Co
Natura & Co ist die Heimat von vier globalen, wegweisenden, sozialen und ikonischen Beauty-Marken, von denen jede einzigartig in ihrer Mission und Haltung ist. Mit einem gemeinsamen Ziel möchten sie eine bessere, fürsorglichere Welt gestalten. Unsere aus allen Ecken der Welt stammenden Unternehmen schaffen Produkte und Erlebnisse, die das Wohlergehen von Menschen, Tieren und unserem Planeten fördern.
Über Akamai
Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.