브라질의 화장품 회사 Natura의 이커머스는 평균 이상의 수준을 자랑합니다. Natura가 탁월한 고객 경험과 우수한 사이버 보안의 균형을 이루면서 어떻게 2백만 명 이상의 온라인 라이프를 보호하는지 알아보세요.
브라질의 화장품 회사 Natura의 이커머스는 평균 이상의 수준을 자랑합니다. Natura가 탁월한 고객 경험과 우수한 사이버 보안의 균형을 이루면서 어떻게 2백만 명 이상의 온라인 라이프를 보호하는지 알아보세요.
Natura & Co 소개
Natura & Co는 선구적이고 사회의식이 있는 네 가지 유명 글로벌 뷰티 브랜드를 소유하고 있습니다. 각 브랜드의 사명과 정신은 고유하지만, 더 나은, 더 배려하는 세상을 만들어 간다는 공통 목표로 연결되어 있습니다. 전 세계 4곳에서 출발한 Natura는 사람과 동물, 지구의 안녕을 생각하는 제품과 경험을 만듭니다.
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.