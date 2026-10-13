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Natura

Natura는 2백만 명 이상의 온라인 라이프를 보호합니다. #LifeWithAkamai

Natura 로고

위치

브라질 상파울루
https://www.naturabrasil.com/

업종

커머스

브라질의 화장품 회사 Natura의 이커머스는 평균 이상의 수준을 자랑합니다. Natura가 탁월한 고객 경험과 우수한 사이버 보안의 균형을 이루면서 어떻게 2백만 명 이상의 온라인 라이프를 보호하는지 알아보세요.

Natura & Co 소개

Natura & Co는 선구적이고 사회의식이 있는 네 가지 유명 글로벌 뷰티 브랜드를 소유하고 있습니다. 각 브랜드의 사명과 정신은 고유하지만, 더 나은, 더 배려하는 세상을 만들어 간다는 공통 목표로 연결되어 있습니다. 전 세계 4곳에서 출발한 Natura는 사람과 동물, 지구의 안녕을 생각하는 제품과 경험을 만듭니다.

Akamai 소개

Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.

관련 고객 사례

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Ryt Bank

Ryt Bank는 Akamai 솔루션을 활용해 클라우드 전환을 진행한 후 API 가시성을 개선하고, 컴플라이언스를 강화하며, 리스크를 줄이는 데 성공했습니다.

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Bradesco는 Akamai 보안 솔루션을 도입해 AI 기반 위협에 선제적으로 대응하고, 고객 경험을 개선하며, 비용을 절감했습니다.

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Commerzbank는 Akamai API Security의 선제적 위협 탐지 및 고성능 API 제어 기능으로 월간 60억 건의 API 호출을 보호했습니다.

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