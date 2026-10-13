L'azienda di cosmetici brasiliana Natura va al di là dell'e-commerce. Scopri come Natura riesce a proteggere la vita online di oltre 2 milioni di persone creando un equilibrio tra eccezionali customer experience e una sicurezza informatica di livello superiore.
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Informazioni su Natura & Co
Natura & Co ospita quattro brand di bellezza globali pionieristici, sensibili alle problematiche sociali e iconici, ognuno dei quali con una missione e uno spirito unici, seppur accomunati da uno stesso obiettivo: plasmare un mondo migliore e più attento. Coprendo ogni angolo della terra, le nostre aziende creano prodotti ed experience che promuovono il benessere di persone, di animali e del pianeta in generale.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.