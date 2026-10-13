Natura & Coは、先駆的で社会的意識の高いアイコニックなグローバル美容ブランドを4つ有しています。これらのブランドはそれぞれ固有の使命と精神を持ちながら、思いやりのある優れた世界を形成するという共通の目標でつながっています。Natura & Coは世界の隅々から、人、動物、地球の幸福を促進する製品と体験を生み出しています。