ブラジルを拠点とする化粧品メーカー、Naturaはeコマースの枠を超えて進化しています。Naturaは、卓越した顧客体験と高度なサイバーセキュリティのバランスを取りながら、200万人を超える人々のオンラインライフを保護しています。その方法をご確認ください。
ブラジルを拠点とする化粧品メーカー、Naturaはeコマースの枠を超えて進化しています。Naturaは、卓越した顧客体験と高度なサイバーセキュリティのバランスを取りながら、200万人を超える人々のオンラインライフを保護しています。その方法をご確認ください。
Natura & Coについて
Natura & Coは、先駆的で社会的意識の高いアイコニックなグローバル美容ブランドを4つ有しています。これらのブランドはそれぞれ固有の使命と精神を持ちながら、思いやりのある優れた世界を形成するという共通の目標でつながっています。Natura & Coは世界の隅々から、人、動物、地球の幸福を促進する製品と体験を生み出しています。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。