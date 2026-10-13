Natura, empresa de cosméticos de Brasil, va más allá del comercio electrónico. Natura protege la vida online de más de 2 millones de personas con experiencias de cliente excepcionales y ciberseguridad superior.
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Acerca de Natura & Co
Natura & Co reúne cuatro icónicas marcas de belleza pioneras y respetuosas a nivel social, con presencia en todo el mundo. Cada una de ellas tiene una misión y un espíritu propios, pero están conectadas por el objetivo común de crear un mundo mejor y más cuidadoso. Estas empresas tienen sedes por todo el mundo y crean productos y experiencias que mejoran el bienestar de las personas, los animales y el planeta.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.