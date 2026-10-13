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Natura

Natura protège la vie en ligne de plus de 2 millions de personnes. #LifeWithAkamai

Logo Natura

Localisation géographique

São Paulo, Brésil
https://www.naturabrasil.com/

Secteur

Commerce

Natura, société de cosmétiques basée au Brésil, va au-delà du commerce électronique. Équilibrant expériences clients exceptionnelles et cybersécurité haut de gamme, découvrez comment Natura protège la vie en ligne de plus de 2 millions de personnes.

À propos de Natura & Co

Natura & Co est la société mère de quatre marques de beauté mondiales pionnières, socialement conscientes et emblématiques, qui ont chacune une mission et un esprit uniques, tout en étant liées par un objectif commun de façonner un monde meilleur et plus attentionné. Originaires des quatre coins du monde, nos entreprises créent des produits et des expériences qui favorisent le bien-être des personnes, des animaux et de la planète.

À propos d'Akamai

Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

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