A Natura, empresa de cosméticos sediada no Brasil, vai além do e-commerce. Equilibrando experiências excepcionais do cliente com cibersegurança superior, veja como a Natura protege a vida on-line de mais de 2 milhões de pessoas.
A Natura, empresa de cosméticos sediada no Brasil, vai além do e-commerce. Equilibrando experiências excepcionais do cliente com cibersegurança superior, veja como a Natura protege a vida on-line de mais de 2 milhões de pessoas.
Sobre a Natura & Co
A Natura & Co abriga quatro marcas de beleza globais pioneiras, socialmente conscientes e icônicas, cada uma delas única em missão e espírito, mas conectadas por um objetivo comum de moldar um mundo melhor e mais solidário. Provenientes dos quatro cantos do mundo, nossas empresas criam produtos e experiências que promovem o bem-estar das pessoas, dos animais e do planeta.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.