在疫情爆发之前，NHS Forth Valley 只有寥寥无几的远程员工。他们通过 VPN 安全地访问应用程序，用他们知道的信息（登录名）和所拥有的工具（硬件令牌）来证明自己的身份。但当疫情封锁令要求苏格兰的员工居家办公时，该公司完全来不及为全体员工采购和分发硬件令牌。NHS Forth Valley 通过 Akamai 找到了一种更简单的安全远程访问解决方案。只需点击几下，团队就能在 Akamai Intelligent Edge Platform 上发布应用程序，并指出哪些用户有权访问各应用程序。通过让智能手机应用程序发挥硬件令牌的作用，让用户拥有轻松便捷的体验。在家办公的员工可以获得与在办公室时相同的应用程序体验，这让他们能专注于最重要的事情——人们的健康与安全。