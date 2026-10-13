在疫情爆发之前，NHS Forth Valley 只有寥寥无几的远程员工。他们通过 VPN 安全地访问应用程序，用他们知道的信息（登录名）和所拥有的工具（硬件令牌）来证明自己的身份。但当疫情封锁令要求苏格兰的员工居家办公时，该公司完全来不及为全体员工采购和分发硬件令牌。NHS Forth Valley 通过 Akamai 找到了一种更简单的安全远程访问解决方案。只需点击几下，团队就能在 Akamai Intelligent Edge Platform 上发布应用程序，并指出哪些用户有权访问各应用程序。通过让智能手机应用程序发挥硬件令牌的作用，让用户拥有轻松便捷的体验。在家办公的员工可以获得与在办公室时相同的应用程序体验，这让他们能专注于最重要的事情——人们的健康与安全。
快速为全体员工提供安全的远程访问
当 National Health Service 开启居家办公模式
NHS Forth Valley 是苏格兰 14 个地区卫生委员会之一，为大约 30 万人提供服务。NHS Forth Valley 的 ICT 基础架构团队负责人 Robert Craig 说：“在疫情期间，由于被迫转为在家办公，我们团队的远程用户从几个人骤增到几百个人。”
在疫情爆发之前，为数不多的远程员工会远程连接到 VPN。为了保护患者医疗信息安全，NHS Forth Valley 使用了多重身份验证机制，将笔记本电脑上的证书、用户名和密码以及插入笔记本电脑的硬件令牌相结合。但办公室的封锁几乎可以说是没有提前预告，Robert 没有时间给数百名员工购买和分发令牌。他希望找到一种新的方法，这种方法必须具备至少与 VPN 同等的安全性，而且要有更快的部署速度和更简单的管理流程。Robert 说：“医疗保健工作者往往承受着沉重的压力，科技不应该给他们雪上加霜。硬件令牌是我们的员工与他们完成工作所需的信息之间的一道障碍。”
解决方案：Akamai Enterprise Application Access
NHS Forth Valley 借助 Akamai Enterprise Application Access 实现了快速部署与优化用户体验这两个目标。
将应用程序添加到 Akamai Intelligent Edge Platform 只需要 5 分钟。这其中涉及到了一个应用程序，就是苏格兰新冠病毒接触者跟踪检测与保护应用程序。添加用户同样非常快捷。管理员创建一个用户帐户，然后选择该用户有权访问的应用程序即可。Robert 说：“我们提前于截止期限完成了任务。在支持服务方面，我会给 Akamai 打 10 分。在我迄今为止打过交道的公司里，只有 Akamai 乐意不遗余力地帮助客户着手使用一项技术。”
与在办公室工作时相同的体验
从在家办公的第一天起，NHS Forth Valley 员工就发挥了出色的效率。Robert 说：“Akamai 帮我们打造出与办公室里相同的办公体验。应用程序性能出色。我们的员工如鱼得水。”
“如果没有 Akamai，那么在疫情爆发之后，我们要花费几个月时间为笔记本电脑部署硬件令牌。Akamai 让我们得以迅速做好准备，并使 ICT 能够继续开展工作。这真的是太棒了。”——ICT 基础架构团队负责人 Robert Craig
ICT 团队花在 Akamai 解决方案管理方面的非常少。不再有因为 VPN 问题而不满的用户打来电话，也没有错综复杂的配置。Robert 说：“很多 ICT 成本都没有出现在预算电子表格中。这些成本源自为采购、配置和培训投入的时间。我们当初在配置旧 VPN 时用了几周时间，而 Akamai 解决方案所需的时间非常少。”
灵活适应不同以往的工作习惯
Robert 注意到，即使在疫情爆发之前，人们对于远程办公的兴趣也在日益增加，他预计在办公室重新正常开放之后，会有更多员工采用远程办公方案。有了 Akamai 的支持，安全的远程访问能力不会成为阻碍。Robert 说：“目前为止，我还没见到过部署和管理简易程度能与 Akamai Enterprise Application Access 相提并论的安全远程访问解决方案。这对我们的团队来说，是一项巨大的成功。如果没有 Akamai，那么在疫情爆发之后，我们要花费几个月时间为笔记本电脑部署硬件令牌。Akamai 让我们得以迅速做好准备，并使 ICT 能够继续开展工作。这真的是太棒了。”
NHS Forth Valley 简介
NHS Forth Valley 是苏格兰 14 个地区卫生委员会之一，为大约 30 万人提供服务。该委员会可以支配的年度预算约为 5.7 亿英镑，聘用了大约 8,000 名员工。其设立在拉伯特的 Forth Valley Royal 医院是一家现代化的急症医院，也是先进程度和设备齐全程度位列欧洲前茅的医院，其支持源自四家社区医院、56 个保健中心、为精神疾病患者和学习障碍患者提供医护与支持服务的日间中心，以及广泛的社区服务网络。在对实习医生开展的调查中，NHS Forth Valley 被提名为英国最佳医学教育和培训机构之一。如需了解详情，请访问 nhsforthvalley.com
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