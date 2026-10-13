Avant la pandémie, NHS Forth Valley comptait seulement quelques télétravailleurs. Ces derniers accédaient aux applications de manière sécurisée via un VPN, en prouvant leur identité avec quelque chose qu'ils connaissaient (un identifiant de connexion) et qu'ils possédaient (un jeton matériel). Mais, lorsque le personnel écossais a été contraint de rester chez lui, acheter et distribuer des jetons matériels à chaque membre de l'équipe s'est révélé impossible, faute de temps. Avec Akamai, NHS Forth Valley a trouvé une solution plus simple pour sécuriser l'accès à distance. En quelques clics, l'équipe publie des applications sur l'Akamai Intelligent Edge Platform et indique quels utilisateurs sont autorisés à accéder à chaque application. L'expérience est simple pour les utilisateurs : une application pour smartphone fait office de jeton matériel. Le personnel travaillant à domicile bénéficie de la même expérience d'application qu'au bureau, ce qui lui permet de rester concentré sur ce qui compte le plus : la santé et la sécurité des personnes.
Accès à distance sécurisé et rapide pour l'ensemble du personnel
Quand le Service national de santé britannique (NHS) a adopté le télétravail
NHS Forth Valley est l'un des 14 conseils de santé régionaux en Écosse, traitant environ 300 000 personnes. « Quand nous avons appris que nous allions devoir travailler chez nous pendant la pandémie, mon équipe a dû adapter le système rapidement, pour passer de quelques utilisateurs distants à des centaines », indique Robert Craig, responsable de l'équipe d'infrastructure des TIC pour NHS Forth Valley.
Avant la pandémie, les quelques personnes qui télétravaillaient se connectaient au VPN. Pour protéger les informations de santé des patients, NHS Forth Valley utilisait l'authentification multifactorielle : un certificat sur l'ordinateur portable, un nom d'utilisateur et un mot de passe, ainsi qu'un jeton matériel inséré dans l'ordinateur portable. Cependant, avec l'annonce tardive de la fermeture du bureau, Robert n'a pas eu le temps d'acheter et de distribuer des jetons matériels aux centaines de membres du personnel. Il a donc cherché une nouvelle approche, qui devait être au moins aussi sécurisée que le VPN, mais plus rapide à déployer et plus simple à gérer. « Les travailleurs du secteur de la santé sont souvent sous pression et la technologie ne doit pas être une source de stress supplémentaire », explique Robert. « Les jetons matériels étaient un obstacle entre notre personnel et les informations dont ils avaient besoin pour faire leur travail. »
Solution : Akamai Enterprise Application Access
NHS Forth Valley a atteint ces deux objectifs, à savoir un déploiement rapide et une expérience utilisateur simple, grâce à la solution Enterprise Application Access d'Akamai.
Ajouter des applications sur l'Intelligent Edge Platform d'Akamai ne prenait que 5 minutes. L'une d'entre elles était l'application écossaise Test and Protect pour le suivi des cas contacts liés à la COVID-19. L'ajout d'utilisateurs était tout aussi rapide. Un administrateur créait un compte utilisateur et sélectionnait les applications auxquelles l'utilisateur pouvait accéder. « Nous avons réussi notre objectif avant notre date limite », indique Robert. « Je donne à Akamai une note de 10/10 pour le soutien qu'elle nous a apporté. Je n'ai pas encore trouvé d'autre entreprise qui soit à ce point prête à tout faire pour aider un client à mettre en œuvre une technologie. »
Travailler comme au bureau
Le personnel de NHS Forth Valley travaillant à domicile a été productif dès le premier jour. « Grâce à Akamai, l'expérience était la même qu'au bureau », affirme Robert. « Les performances des applications étaient excellentes. Notre personnel s'est adapté en un rien de temps. »
« Sans l'aide d'Akamai, nous aurions dû déployer des ordinateurs portables avec des jetons matériels pendant des mois, en pleine pandémie. Akamai nous a fait gagner un temps précieux et a permis au service des TIC de se concentrer sur les tâches importantes. C'est incroyable. »— Robert Craig, responsable de l'équipe d'infrastructure des TIC
L'équipe des TIC a passé très peu de temps à gérer la solution Akamai. Finis les appels provenant d'utilisateurs frustrés rencontrant des problèmes avec le VPN et les configurations compliquées. « Une grande partie des coûts liés aux TIC ne rentrent pas dans les cases du budget », explique Robert. « Il s'agit du temps consacré à l'approvisionnement, à la configuration et à la formation. La configuration de notre ancien VPN a pris des semaines. À l'inverse, la solution d'Akamai a été très rapide à mettre en œuvre. »
De la flexibilité pour changer les habitudes de travail
Robert avait déjà remarqué un intérêt croissant pour le télétravail avant le début de la pandémie. Il s'attend à ce que davantage de membres du personnel continuent à télétravailler, même après la réouverture complète des bureaux. Avec Akamai, l'accès à distance sécurisé ne sera pas un obstacle. « Je n'ai vu aucune autre solution d'accès à distance sécurisé aussi simple à déployer et à gérer qu'Enterprise Application Access d'Akamai », confie Robert. « C'était une grande victoire pour notre équipe. Sans l'aide d'Akamai, nous aurions dû déployer des ordinateurs portables avec des jetons matériels pendant des mois, en pleine pandémie. Akamai nous a fait gagner un temps précieux et a permis au service des TIC de se concentrer sur les tâches importantes. C'est incroyable. »
À propos de NHS Forth Valley
NHS Forth Valley est l'un des 14 conseils de santé régionaux en Écosse, traitant environ 300 000 personnes. Le Conseil contrôle un budget annuel d'environ 570 millions de livres sterling et emploie environ 8 000 personnes. Son établissement de soins intensifs dernier cri, le Forth Valley Royal Hospital, dans la ville de Larbert, est l'un des plus avancés et des mieux équipés d'Europe. Il bénéficie du soutien d'un réseau de quatre hôpitaux communautaires, de 56 centres de santé, de centres de jour fournissant soins et assistance aux patients souffrant de maladies mentales et de troubles de l'apprentissage, ainsi que d'une vaste gamme de services communautaires. NHS Forth Valley a été nommé dans une enquête auprès des médecins en formation comme l'un des meilleurs établissements au Royaume-Uni pour l'éducation et la formation médicales. nhsforthvalley.com
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.