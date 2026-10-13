NHS Forth Valley est l'un des 14 conseils de santé régionaux en Écosse, traitant environ 300 000 personnes. « Quand nous avons appris que nous allions devoir travailler chez nous pendant la pandémie, mon équipe a dû adapter le système rapidement, pour passer de quelques utilisateurs distants à des centaines », indique Robert Craig, responsable de l'équipe d'infrastructure des TIC pour NHS Forth Valley.



Avant la pandémie, les quelques personnes qui télétravaillaient se connectaient au VPN. Pour protéger les informations de santé des patients, NHS Forth Valley utilisait l'authentification multifactorielle : un certificat sur l'ordinateur portable, un nom d'utilisateur et un mot de passe, ainsi qu'un jeton matériel inséré dans l'ordinateur portable. Cependant, avec l'annonce tardive de la fermeture du bureau, Robert n'a pas eu le temps d'acheter et de distribuer des jetons matériels aux centaines de membres du personnel. Il a donc cherché une nouvelle approche, qui devait être au moins aussi sécurisée que le VPN, mais plus rapide à déployer et plus simple à gérer. « Les travailleurs du secteur de la santé sont souvent sous pression et la technologie ne doit pas être une source de stress supplémentaire », explique Robert. « Les jetons matériels étaient un obstacle entre notre personnel et les informations dont ils avaient besoin pour faire leur travail. »