Der NHS Forth Valley ist eines von 14 regionalen Gesundheitsgremien in Schottland und betreut etwa 300.000 Menschen. „Als wir erfahren haben, dass wir während der Pandemie von zu Hause aus arbeiten würden, musste mein Team plötzlich von nur wenigen auf Hunderte Remotennutzer skalieren“, so Robert Craig, ICT Infrastructure Team Lead für den NHS Forth Valley.



Vor der Pandemie waren die wenigen Personen, die per Remotezugriff gearbeitet haben, mit dem VPN verbunden. Zum Schutz der Patientendaten verwendete der NHS Forth Valley Multi‑Faktor-Authentifizierung: ein Zertifikat auf dem Laptop, Nutzername und Passwort sowie ein Hardware-Token, das in den Laptop eingesteckt wurde. Doch mit nur wenig Vorwarnung vor der Schließung des Büros hatte Robert Craig keine Zeit, um Hardware-Token zu kaufen und an Hunderte von Mitarbeitern zu verteilen. Er suchte nach einem neuen Ansatz, der mindestens so sicher sein musste wie das VPN, jedoch sollte er schneller in der Bereitstellung und Verwaltung sein. „Mitarbeiter im Gesundheitswesen stehen häufig unter Stress, und Technologie sollte diesen Stress nicht noch verstärken“, erklärt Craig. „Hardware-Token stellten ein Hindernis zwischen unseren Mitarbeitern und den Informationen, die sie für ihre Arbeit benötigten, dar.“