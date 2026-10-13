Vor der Pandemie hatte der NHS Forth Valley nur wenige Remotemitarbeiter. Über ein VPN hatten sie sicheren Zugriff auf Anwendungen und bestätigten dabei Ihre Identität mit etwas, das sie wussten (Anmeldedaten), und etwas, das sie besaßen (Hardware-Token). Als die Mitarbeiter in Schottland jedoch zu Hause bleiben mussten, war nicht genug Zeit, um Hardware-Token für die gesamte Belegschaft zu kaufen und zu verteilen. NHS Forth Valley hat mit Akamai eine einfachere Lösung für sicheren Remotezugriff gefunden. Mit nur wenigen Klicks veröffentlicht das Team Anwendungen auf der Akamai Intelligent Edge Platform und definiert, welche Nutzer zum Zugriff auf die einzelnen Anwendungen berechtigt sind. Das Nutzererlebnis ist einfach: Eine Smartphone-App ersetzt das Hardware-Token. Mitarbeiter im Homeoffice profitieren vom gleichen Anwendungserlebnis wie im Büro, sodass sie sich auf das Wichtigste konzentrieren können – die Gesundheit und Sicherheit der Menschen.
Sicherer und schneller Remotezugriff für die gesamte Belegschaft
Als der National Health Service von zu Hause aus arbeitete
Der NHS Forth Valley ist eines von 14 regionalen Gesundheitsgremien in Schottland und betreut etwa 300.000 Menschen. „Als wir erfahren haben, dass wir während der Pandemie von zu Hause aus arbeiten würden, musste mein Team plötzlich von nur wenigen auf Hunderte Remotennutzer skalieren“, so Robert Craig, ICT Infrastructure Team Lead für den NHS Forth Valley.
Vor der Pandemie waren die wenigen Personen, die per Remotezugriff gearbeitet haben, mit dem VPN verbunden. Zum Schutz der Patientendaten verwendete der NHS Forth Valley Multi‑Faktor-Authentifizierung: ein Zertifikat auf dem Laptop, Nutzername und Passwort sowie ein Hardware-Token, das in den Laptop eingesteckt wurde. Doch mit nur wenig Vorwarnung vor der Schließung des Büros hatte Robert Craig keine Zeit, um Hardware-Token zu kaufen und an Hunderte von Mitarbeitern zu verteilen. Er suchte nach einem neuen Ansatz, der mindestens so sicher sein musste wie das VPN, jedoch sollte er schneller in der Bereitstellung und Verwaltung sein. „Mitarbeiter im Gesundheitswesen stehen häufig unter Stress, und Technologie sollte diesen Stress nicht noch verstärken“, erklärt Craig. „Hardware-Token stellten ein Hindernis zwischen unseren Mitarbeitern und den Informationen, die sie für ihre Arbeit benötigten, dar.“
Die Lösung: Akamai Enterprise Application Access
Der NHS Forth Valley hat mit Akamai Enterprise Application Access beide Ziele erreicht: eine schnelle Bereitstellung und ein einfaches Nutzererlebnis.
Das Hinzufügen von Anwendungen zur Akamai Intelligent Edge Platform dauerte nur fünf Minuten. Eine davon war Schottlands App „Test and Protect“ zur Verfolgung von COVID-19-Kontakten. Das Hinzufügen von Nutzern ging genauso schnell. Ein Administrator erstellt dabei ein Nutzerkonto und wählt die Anwendungen aus, auf die der Nutzer zugreifen kann. „Wir haben unsere Deadline sogar noch übertroffen“, so Craig. „Ich gebe Akamai eine 1 für den Support. Bisher habe ich noch mit keinem Unternehmen zusammengearbeitet, das seine Kunden dermaßen bei der Einführung einer Technologie unterstützt.“
Genau wie die Arbeit im Büro
Die Mitarbeiter des NHS Forth Valley, die von zu Hause aus arbeiten, waren vom ersten Tag an produktiv. „Mit Akamai ist es dasselbe Erlebnis wie im Büro“, sagt Craig. „Die Performance der Anwendungen war großartig. Unsere Mitarbeiter haben die Lösung sofort angenommen.“
„Ohne Akamai hätten wir noch Monate nach Beginn der Pandemie Laptops mit Hardware-Token bereitgestellt. Akamai hat uns spürbar vorangebracht und es der ICT ermöglicht, unsere Arbeit fortzusetzen. Und das ist großartig.“– Robert Craig, ICT Infrastructure Team Lead
Das ICT-Team hat nur sehr wenig Zeit mit der Verwaltung der Lösung von Akamai verbracht. Keine Anrufe mehr von frustrierten Nutzern mit VPN-Problemen und keine komplizierte Konfiguration mehr. „Viele ICT-Kosten sind nicht in der Budget-Tabelle enthalten“, erklärt Craig. „Sie setzen sich aus der Zeit für Beschaffung, Konfiguration und Schulung zusammen. Die Konfiguration unseres alten VPN dauerte Wochen – die Akamai-Lösung hat sehr wenig Zeit in Anspruch genommen.“
Flexibilität für den Wandel der Arbeitswelt
Robert Craig bemerkte noch vor der Pandemie ein wachsendes Interesse an Remotearbeit und erwartet, dass mehr Mitarbeiter remote arbeiten, nachdem die Büros wieder vollständig geöffnet wurden. Mit Akamai ist ein sicherer Remotezugriff keine Hürde mehr. „Ich habe noch keine andere sichere Remotezugriffslösung gesehen, die so einfach zu implementieren und zu verwalten ist wie Akamai Enterprise Application Access“, bemerkt Craig. „Es war ein riesiger Erfolg für unser Team. Ohne Akamai hätten wir noch Monate nach Beginn der Pandemie Laptops mit Hardware-Token bereitgestellt. Akamai hat uns spürbar vorangebracht und es der ICT ermöglicht, unsere Arbeit fortzusetzen. Und das ist großartig.“
Über NHS Forth Valley
Der NHS Forth Valley ist eines von 14 regionalen Gesundheitsgremien in Schottland und betreut etwa 300.000 Menschen. Der Vorstand verfügt über ein jährliches Budget von ca. 570 Millionen £ und beschäftigt rund 8.000 Mitarbeiter. Dessen moderne Akutklinik Forth Valley Royal Hospital in Larbert gehört zu den fortschrittlichsten und am besten ausgestatteten Krankenhäusern Europas und wird von einem Netzwerk aus vier Gemeindekrankenhäusern, 56 Gesundheitszentren und Tageszentren unterstützt, die Patienten mit psychischen Erkrankungen und Lernstörungen versorgen und unterstützen und eine Reihe von Gemeinschaftsdiensten erbringen. Der NHS Forth Valley wurde in einer Umfrage unter Ärzten in der Ausbildung als eine der besten Einrichtungen des Vereinigten Königreichs für die medizinische Aus- und Fortbildung gekürt. nhsforthvalley.com
Über Akamai
Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.