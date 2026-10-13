Antes de la pandemia, NHS Forth Valley tenía pocos empleados teletrabajando. Accedían de forma segura a las aplicaciones a través de una VPN acreditando su identidad con algo que conocían (credenciales de acceso) y algo que tenían (token de hardware). Sin embargo, cuando se ordenó el confinamiento de la población de Escocia y la gente empezó a teletrabajar, no había tiempo para comprar y distribuir tokens de hardware para toda la plantilla. Gracias a Akamai, NHS Forth Valley encontró una solución más sencilla para ofrecer acceso remoto seguro. Con solo unos clics, el equipo puede publicar aplicaciones en Akamai Intelligent Edge Platform e indicar qué usuarios tienen autorización para acceder a cada aplicación. La experiencia de usuario es muy sencilla: hay una aplicación para smartphone que sirve como token de hardware. El personal que trabaja desde casa disfruta de la misma experiencia con las aplicaciones que en la oficina, lo que les permite centrarse en lo más importante: la salud y la seguridad de las personas.
Acceso remoto seguro y rápido para toda la plantilla
Obligados a teletrabajar
NHS Forth Valley es 1 de los 14 consejos regionales de salud de Escocia y presta servicio a unas 300 000 personas. "Cuando nos enteramos de que la pandemia nos iba a mandar a casa a teletrabajar, mi equipo tuvo que adaptarse rápidamente para pasar de unos cuantos teletrabajadores a cientos de ellos", afirma Robert Craig, responsable del equipo de infraestructuras TIC de NHS Forth Valley.
Antes de la pandemia, las pocas personas que teletrabajaban lo hacían a través de una conexión VPN. Para proteger la información sanitaria de los pacientes, NHS Forth Valley empleaba el método de autenticación multifactorial: un certificado en el ordenador, un nombre de usuario y una contraseña, y un token de hardware insertado en el ordenador. Sin embargo, Robert no tuvo tiempo para comprar y distribuir tokens de hardware para cientos de trabajadores, ya que el cierre de la oficina se comunicó con muy poco margen. Así, buscó una alternativa que fuera al menos tan segura como la VPN, pero más rápida de implementar y más sencilla de gestionar. "Los empleados del sector sanitario suelen trabajar con mucha presión, y la tecnología no debe ser algo que añada más estrés", sostiene Robert. "Los tokens de hardware se convirtieron en un obstáculo entre nuestros empleados y la información que necesitaban para realizar su trabajo".
Solución: Akamai Enterprise Application Access
Gracias a la solución Enterprise Application Access de Akamai, NHS Forth Valley cumplió ambos objetivos: rapidez en el despliegue y sencillez en la experiencia de usuario.
Solo se tarda 5 minutos en agregar aplicaciones a Akamai Intelligent Edge Platform. Una de las aplicaciones era Scotland’s Test and Protect, para rastrear contactos de contagiados de COVID-19. Agregar usuarios también era muy rápido. Un administrador crea una cuenta de usuario y selecciona las aplicaciones a las que el usuario puede acceder. "Batimos nuestro récord", comenta Robert. "Le doy un 10 a Akamai por la ayuda. No conozco a ninguna otra empresa que esté preparada para hacer ese esfuerzo adicional y ayudar a un cliente a empezar a familiarizarse con una tecnología".
Misma experiencia que en la oficina
La productividad de los empleados de NHS Forth Valley que trabajaban desde casa no se vio afectada en ningún momento. "Gracias a Akamai, la experiencia es idéntica a la de trabajar en la oficina", afirma Robert. "El rendimiento de las aplicaciones era excelente. Nuestro personal no tuvo ningún problema".
"Si no fuera por Akamai, habríamos estado implementando portátiles y tokens de hardware durante meses y en plena pandemia. Akamai nos puso las cosas fáciles y ayudó al equipo de TIC con su trabajo. Ha sido genial".— Robert Craig, jefe del equipo de Infraestructura de TIC
Gestionar la solución de Akamai ha sido también una tarea muy sencilla para el equipo de TIC. No se han recibido más quejas de usuarios molestos por problemas con la VPN y las tareas complejas de configuración han dejado de ser una preocupación. "Hay muchos costes de TIC que no se reflejan en los presupuestos", comenta Robert. "Estos tienen que ver con el tiempo dedicado a la adquisición, la configuración y la formación. Tardábamos semanas en configurar la VPN, algo muy diferente a lo que ocurre con la solución de Akamai, que nos lleva muy poco tiempo".
Flexibilidad para cambiar los hábitos de trabajo
Robert ya observó un mayor interés por el teletrabajo antes de la pandemia, y cree que esta práctica se extenderá entre un número mayor de empleados una vez que las oficinas reanuden su actividad normal. Gracias a Akamai, el acceso remoto seguro dejará de ser un obstáculo. "No he visto ninguna otra solución de acceso remoto seguro que sea tan fácil de implementar y gestionar como Akamai Enterprise Application Access", declara Robert. "Fue todo un logro para nuestro equipo. Si no fuera por Akamai, habríamos estado implementando portátiles y tokens de hardware durante meses y en plena pandemia. Akamai nos puso las cosas fáciles y ayudó al equipo de TIC con su trabajo. Ha sido genial".
Acerca de NHS Forth Valley
NHS Forth Valley es 1 de los 14 consejos regionales de salud de Escocia y presta servicio a unas 300 000 personas. Controla un presupuesto anual de aproximadamente 570 millones de libras y cuenta con unos 8000 empleados. Dirige el Forth Valley Royal Hospital, un centro moderno en la ciudad de Larbert considerado como uno de los más avanzados y mejor equipados de Europa. Este centro está respaldado por una red formada por 4 hospitales comunitarios, 56 centros de salud, centros de día que prestan atención sanitaria y ayuda a pacientes con enfermedades mentales y dificultades en el aprendizaje, y multitud de servicios comunitarios. Según una encuesta realizada entre médicos residentes, NHS Forth Valley es uno de los mejores sitios para formarse en Reino Unido en el ámbito médico. nhsforthvalley.com
Acerca de Akamai
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