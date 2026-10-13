NHS Forth Valley es 1 de los 14 consejos regionales de salud de Escocia y presta servicio a unas 300 000 personas. "Cuando nos enteramos de que la pandemia nos iba a mandar a casa a teletrabajar, mi equipo tuvo que adaptarse rápidamente para pasar de unos cuantos teletrabajadores a cientos de ellos", afirma Robert Craig, responsable del equipo de infraestructuras TIC de NHS Forth Valley.



Antes de la pandemia, las pocas personas que teletrabajaban lo hacían a través de una conexión VPN. Para proteger la información sanitaria de los pacientes, NHS Forth Valley empleaba el método de autenticación multifactorial: un certificado en el ordenador, un nombre de usuario y una contraseña, y un token de hardware insertado en el ordenador. Sin embargo, Robert no tuvo tiempo para comprar y distribuir tokens de hardware para cientos de trabajadores, ya que el cierre de la oficina se comunicó con muy poco margen. Así, buscó una alternativa que fuera al menos tan segura como la VPN, pero más rápida de implementar y más sencilla de gestionar. "Los empleados del sector sanitario suelen trabajar con mucha presión, y la tecnología no debe ser algo que añada más estrés", sostiene Robert. "Los tokens de hardware se convirtieron en un obstáculo entre nuestros empleados y la información que necesitaban para realizar su trabajo".