NHS Forth Valley

NHS Forth Valleyはスコットランドの14の地域医療機関のうちのひとつで、約30万人にサービスを提供しています。NHS Forth ValleyのICT Infrastructure Team LeadであるRobert Craig氏は次のように述べています。「パンデミック禍で在宅勤務への移行が決まった時点で、突然、リモートユーザーを数人から数百人にまで拡大する必要に迫られました」。



パンデミック前は、VPNに接続していたテレワーカーは数名でした。NHS Forth Valleyでは、患者のヘルスケア情報を保護するために、ラップトップ上の証明書、ユーザー名とパスワード、およびラップトップに挿入されたハードウェアトークンによる多要素認証を使用していました。しかし、通達からオフィス閉鎖までが非常に短期間であったため、何百人ものスタッフにハードトークンを購入して配布する時間などありませんでした。VPNと同じくらい安全で、展開と管理が容易な新しいアプローチが必要でした。「医療従事者はただでさえストレスに晒されていることが多いので、テクノロジーによってさらなるストレスを与えるのは避けたかったのです。ハードトークンは、従業員と業務に必要な情報との間に立ちはだかる障壁でした」とCraig氏は続けます。