NHS Forth Valley

パンデミックが起こる前、NHS Forth Valleyのテレワーカーはわずか数名でした。彼らはVPNを介してアプリケーションに安全にアクセスし、本人が知っている情報（ログイン）と本人が所有している物（ハードウェアトークン）でアイデンティティを証明していました。しかし、スコットランド中の労働者がステイホームを命じられたとき、全従業員分のハードトークンを購入して配布する時間はありませんでした。NHS Forth Valleyは、Akamaiを使用して安全なリモートアクセスを実現するシンプルなソリューションを見つけました。わずか数回のクリックで、Akamai Intelligent Edge Platform上にアプリケーションを公開し、どのユーザーにどのアプリケーションへのアクセスが許可されているかを示すことができるようになりました。スマートフォンアプリをハードトークン代わりに使用できるので、ユーザーの操作はシンプルです。在宅でもオフィスと同じようにアプリケーションを利用できるので、従業員は本来の業務である、人々の健康と安全に集中することができます。
全従業員のリモート・アクセス・セキュリティを迅速に保護
National Health Serviceが在宅勤務に移行したとき
NHS Forth Valleyはスコットランドの14の地域医療機関のうちのひとつで、約30万人にサービスを提供しています。NHS Forth ValleyのICT Infrastructure Team LeadであるRobert Craig氏は次のように述べています。「パンデミック禍で在宅勤務への移行が決まった時点で、突然、リモートユーザーを数人から数百人にまで拡大する必要に迫られました」。
パンデミック前は、VPNに接続していたテレワーカーは数名でした。NHS Forth Valleyでは、患者のヘルスケア情報を保護するために、ラップトップ上の証明書、ユーザー名とパスワード、およびラップトップに挿入されたハードウェアトークンによる多要素認証を使用していました。しかし、通達からオフィス閉鎖までが非常に短期間であったため、何百人ものスタッフにハードトークンを購入して配布する時間などありませんでした。VPNと同じくらい安全で、展開と管理が容易な新しいアプローチが必要でした。「医療従事者はただでさえストレスに晒されていることが多いので、テクノロジーによってさらなるストレスを与えるのは避けたかったのです。ハードトークンは、従業員と業務に必要な情報との間に立ちはだかる障壁でした」とCraig氏は続けます。
ソリューション：Akamai Enterprise Application Accessの、
NHS Forth Valleyは、Akamai Enterprise Application Accessにより、迅速な展開とシンプルなユーザー体験という両方の目標を達成しました。
Akamai Intelligent Edge Platformにアプリケーションを追加するのにかかった時間はわずか5分でした。COVID-19（新型コロナウイルス感染症）接触確認アプリケーション、Scotland’s Test and Protectがその1つでした。ユーザーの追加も簡単でした。管理者がユーザーアカウントを作成して、アクセスを許可するアプリケーションを選択するだけです。「私たちは期限に間に合わせることができました。Akamaiのサポートは完璧でした。テクノロジーの導入にあたって、これほど手厚いサポートを提供してくれる会社は、Akamai以外に見たことがありません」とRobert氏は言います。
オフィスにいるかのように働く
NHS Forth Valleyのスタッフは、在宅勤務初日から生産的に仕事をすることができました。「Akamaiを導入したことで、オフィスにいる時と同じように仕事ができます」とCraig氏は言います。「アプリケーションのパフォーマンスは素晴らしく従業員もすぐに使いこなせるようになりました」。
「Akamaiのソリューションを導入していなかったら、パンデミック禍でもハードウェアトークンを使用したラップトップを使っていたでしょう。AkamaiはICTチームを一歩先へと導き、仕事を止めずに前へ進めるようにしてくれました。素晴らしいことです」—Robert Craig氏、ICT Infrastructure Team Lead
ICTチームがAkamaiソリューションの管理に時間を費やすことはほとんどありませんでした。VPNの問題でイライラしたユーザーからの電話は全くなく、複雑な設定も不要でした。「ICTのコストの多くは、予算表には現れません」と彼は言います。「調達や設定、トレーニングに費やされる時間だからです。従来のVPNは設定に数週間かかりました。一方で、Akamaiのソリューションにはほとんど時間がかかりませんでした」。
業務習慣の変化に柔軟に対応
Robert氏は、パンデミック前に、すでにテレワークに対する関心が高まっていることに気づいていました。オフィスを完全に再開した後でも、さらに多くの従業員がテレワークで働くだろうと予想しています。Akamaiがあれば、安全なリモートアクセスという問題は障壁になりません。「Akamai Enterprise Application Accessほど展開と管理が容易なセキュア・リモート・アクセス・ソリューションを私は知りません」とRobert氏は言います。「チームにとって大きな勝利でした。Akamaiのソリューションを導入していなかったら、パンデミック禍でもハードトークンを使用したラップトップを使っていたでしょう。AkamaiはICTチームを一歩先へと導き、仕事を止めずに前へ進めるようにしてくれました。素晴らしいことです」。
NHS Forth Valleyについて
NHS Forth Valleyはスコットランドの14の地域医療機関のうちのひとつで、約30万人にサービスを提供しています。年間約570万ポンドの予算を管理し、従業員数は約8,000人です。先進的な救急病院であるForth Valley Royal Hospital（所在地：ラーバート）は、ヨーロッパで最も設備が整った病院のひとつです。4つの地域病院、56のヘルスセンター、精神疾患や学習障害のある患者のケアとサポートを提供するデイセンター、そして幅広い地域密着型サービスのネットワークによってサポートされています。NHS Forth Valleyは、研修医への調査で、英国の医療教育・訓練機関として高い評価を得ています。nhsforthvalley.com
Akamaiについて
Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。